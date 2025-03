Joao Cancelo, el arma secreta de Xavi

El Barça se impuso este martes al Oporto y lo hizo con un importante lavado de cara. El conjunto que dirige Xavi cambió de ... piezas, formó con Joao Cancelo como carrilero por la izquierda y ganó de golpe y porrazo un nuevo jugador con el que vencer en la batalla en el centro del campo. El ex del Manchester City es el as en la manga que tenían los culés para reciclar su idea de juego y dejar atrás las malas sensaciones exhibidas en los últimos compromisos de Liga y Champions.

«Cancelo era el hombre libre. Ha estado muy bien, ha hecho un superpartido. Hemos generado mucho por su banda y ha actuado de extremo en ataque mientras que en defensa cerraba. Es una gran incorporación, ha marcado diferencias», aseguró Xavi en rueda de prensa al ser preguntado por la gran sorpresa en la alineación contra el Oporto. El técnico de Tarrasa se deshizo en elogios hacia Cancelo, un jugador acostumbrado al carril diestro, pero que por exigencias del guion cambió de perfil y se convirtió en un quebradero de cabeza para los lusos y en una solución para el Barça.

Y es que Cancelo fue todo ante el Oporto. Fue el cuarto defensa cuando le tocaba defender acompañando a Araujo, Koundé e Iñigo Martínez, fue centrocampista a la hora de generar superioridades con Frenkie de Jong, Pedri y Gündogan y fue, cómo no, un extremo definitivo para nutrir a los futbolistas de ataque. Es en ese apartado donde más brilló. Sus diagonales hacia dentro fueron indetectables para el rival y su sociedad con Joao Félix terminó siendo letal en los metros finales.

De sus botas salió la jugada que hizo reaccionar a un Lluis Companys intranquilo, en pleno 'déjà vu' tras dos temporadas consecutivas cayendo en la fase de grupos. Cancelo trazó una diagonal que sorprendió al Oporto y soltó un latigazo inapelable. Fue el inicio de una fiesta particular que duró toda la noche y que tuvo su culmen con una nueva incorporación en ataque que finalizó con una asistencia a Joao Félix que el ex del Atlético no desaprovechó para certificar el pase y mandar un aviso a Simeone de cara al domingo, día del esperado reencuentro entre el luso y el técnico argentino.

La nueva posición de Cancelo es una vuelta de tuerca más al modelo de Xavi. Balde suele ocupar esa demarcación, pero lo hace yendo más por fuera y dotando de menos presencia al centro del campo culé. Ese rol lo cumple a la perfección el nuevo fichaje azulgrana. En ataque los culés formaron ante el Oporto con línea de tres en defensa formada por Araujo, Koundé e Iñigo Martínez, mientras que en ataque Gündogan y Frenkie de Jong bajaban a recibir la pelota sin necesidad de perder un jugador en la parcela ancha, ahí donde permanentemente estaba la nueva arma secreta de Xavi para reciclar su idea de juego.

Listo para el Atlético

El ex de Valencia, Juventus y Manchester City brilló en su nueva demarcación, hizo un gran despliegue y terminó siendo sustituido aquejado de unas molestias físicas que llevaron a Xavi a no correr más riesgos. Se retiró en el minuto 83 en lugar de Balde, pero su concurso frente al Atlético de Madrid este domingo no corre peligro y todo hace indicar que podrá ser de la partida en uno de los dos costados.