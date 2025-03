El Barça no machaca y deja vivo al Nápoles

Daniel Panero Miércoles, 21 de febrero 2024, 22:56 Comenta Compartir

El Barcelona tendrá que rematar la faena contra el Nápoles en la vuelta de octavos de final. El conjunto que dirige Xavi no pudo pasar del empate en Italia en un partido en el que fue superior, pero en el que no machacó en la primera parte y acabó cediendo un gol. Los tantos de Lewandowski y Osimhen dejan la eliminatoria en el aire y a los culés con la sensación de no haber aprovechado la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa.

Con la lección aprendida. Así salió el Barça a jugar la 'final' de Nápoles. El equipo azulgrana no se amilanó ante la atmósfera del Diego Armando Maradona y tampoco pecó de la falta de concentración de los últimos partidos. Nada de eso pasó en un inicio de encuentro en el que el plan de Xavi salió a la perfección. El técnico catalán ensayó el 4-4-2 que ha probado en los últimos compromisos, con Christensen de pivote junto a Frenkie de Jong, con Pedri y Gündogan con más libertad y con Lamine Yamal como el encargado de generar desequilibrios. La idea era ser protagonistas, someter a un rival en horas bajas y lograr cuanto antes la ventaja que rebajara los decibelios de un estadio preparado para la batalla.

𝗛𝗮𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝘀𝗮𝗯𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿.

Lewandowski lleva el 9⃣ por algo.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iNjQIoi2rB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 21, 2024

El Barça cumplió con las dos primeras premisas, pero no con la tercera. Los azulgranas jugaron los mejores minutos de la temporada en el inicio. De Jong fue la brújula para iniciar todos los ataques desde atrás, Gündogan tuvo espacios entre líneas y todos los caminos hacia la portería de Meret parecieron despejarse de inmediato. Solo faltaba sortear al meta italiano y ahí fue donde los culés se atascaron. Lamine Yamal, Lewandowski y Gündogan marraron tres ocasiones claras y Xavi, mientras, maldecía en la banda, sabedor de que en la Champions perdonar suele costar caro. Fue el momento con más sobresaltos en un primer acto que fue de más a menos y que llegó al descanso con la sensación para los culés de haber perdido una oportunidad de oro.

Nápoles Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Cajuste (Traoré, min. 68), Lobotka, Anguissa, Politano (Raspadori, min. 76), Osimhen (Simeone, min. 76) y Kvaratskhelia (Lindstrom, min. 68). 1 - 1 Barcelona Ter Stegen, Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Cancelo, Gündogan, Christensen (Oriol Romeu, min. 86), De Jong, Pedri (Joao Félix, min. 86), Lamine Yamal (Raphinha, min. 80) y Lewandowski. Goles: 0-1: min. 60, Lewandowski. 1-1: min. 75, Osimhen.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Amonestó a De Jong, Iñigo Martínez y Christensen.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Diego Armando Maradona ante 49.529 espectadores.

Tras la reanudación el partido se abrió. El Nápoles se desperezó, dejó de esperar al Barça y habilitó una rendija para que se produjera un ida y vuelta que podía ser un arma de doble filo. Kvaratskhelia y Osimhen estaban más cómodos en el nuevo escenario, pero también Pedri y Gündogan, que ahora tenían tiempo y espacio para girarse y encontrar ese último pase tantas veces esquivo para los culés. En uno de esos lances, el centrocampista canario sacó el catalejo, divisó a Lewandowski en el área y el polaco hizo el resto. El '9' recibió, se hizo el espacio y soltó un latigazo abajo imparable para Meret que desbloqueó a un Barça que merecía el premio del gol desde la primera mitad.

El tanto sirvió para despertar a un Nápoles que muy poco tiene que ver con el del curso pasado. Donde antes hubo talento y juego asociativo ahora hay empuje y corazón, suficiente para generar problemas a un Barça que, pese a tener una buena noche, sigue teniendo pies de barro. Lo demostró en la única jugada en la que el equipo de Francesco Calzona logró filtrar un pase a Osimhen. El punta nigeriano ganó el duelo a Iñigo Martínez, muy blando en la marca, y definió abajo para empatar el encuentro y prender una caldera que ya no se iba a apagar hasta el pitido final.

El Diego Armando Maradona apretó y llevó en volandas a un Nápoles que creyó en el gol del triunfo y que pudo encontrarlo en un cabezazo de Zambo Anguissa. Por fortuna para Xavi y los suyos el remate no cogió portería y dejó en tablas un partido en el que se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Los culés cuajaron un gran encuentro, pero ni siquiera eso fue suficiente para lograr un triunfo que allanara el camino hacia cuartos de final.