El City supera el ardor del Parken y encarrila su eliminatoria ante el Copenhague

El Manchester City de Guardiola cumplió con los pronósticos y aunque sin florituras, encarriló su eliminatoria con un triunfo solvente ante el Copenhague en el Parken, donde el campeón danés suele ofrecer su mejor versión. Los goles de Kevin de Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden minimizaron el tanto nórdico, merced a un error previo de Ederson, y sirvieron al rey de Europa para llevarse una valiosa ventaja al Etihad, donde debería cerrar con comodidad un pase a cuartos más que predecible.

Y eso que la victoria del City por dos goles supo a poco a tenor de un demoledor inicio y una larga lista de oportunidades de gol. De Bruyne avisó de cabeza, en una suerte poco propicia para el belga, y Aké no pudo embocar a bocajarro tras el testarazo de Stones que desvió como pudo Grabara. Ante semejante asedio la resistencia del Copenhague duró un suspiro. La derribó a las primeras de cambio un magnífico pase entre líneas de Foden y la clase de Kevin de Bruyne para definir de tiro cruzado.

El dominio aplastante del City en el inicio solo lo ensombreció la lesión de Grealish, lastrado esta temporada por los problemas físicos. Doku entró en escena sin que el guión cambiase lo más mínimo. Monopolio de la pelota 'citizen' y goteo de ocasiones para el 0-2, incluido un remate acrobático de Haaland con mucha pinta de convertirse en uno de los goles de la Champions. Nada parecía indicar que habría emoción hasta que un error de Ederson en la salida de balón lo aprovechó Mattsson para colocar su disparo muy lejos del alcance del portero brasileño.

Copenhague Grabara, Jelert, Vavro, McKenna, Diks, Mattsson (Larsson, min. 81), Falk, Gonçalves (Hojlund, min. 70), Achouri (Sorensen, min. 81), Claesson (Cornelius, min. 55) y Elyounoussi. 1 - 3 Manchester City Ederson, Walker, Dias, Stones, Aké, Rodri, Bernardo Silva (Nunes, min. 78), De Bruyne, Foden, Haaland y Grealish (Doku, min. 21). Goles: 0-1: min. 10, De Bruyne. 1-1: min. 34, Mattsson. 1-2: min. 45+1, Bernando Silva. 1-3: min. 93, Foden.

Árbitro: Sánchez Martínez (España). Amonestó a Falk, Diks y Neestrup.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Champions disputado en el Parken.

El Copenhague aprovechó al máximo su opción y se metió en el partido cuando nadie lo esperaba. Así enardeció el ambiente del Parken, donde el campeón danés mejora considerablemente sus prestaciones al amparo de su afición, pero Bernardo enfrió la caldera justo antes del descanso. Exquisito el portugués, picándola frente a la salida de Grabara, tanto como De Bruyne para asistir con el exterior.

Pese al golpe no se rindió el Copenhague en la reanudación. Con sus armas, mucho más limitadas, principalmente el juego aéreo, trató de amenazar la ventaja 'sky blue'. Un cabezazo desviado de Elyounoussi fue su mejor ocasión. No alcanzó ese tanto que le diese más picante a la eliminatoria y aunque resistió la amenaza del City durante casi toda la segunda parte, acabó claudicando con la postrera diana de Foden que no deja lugar a la duda antes del asalto decisivo en el Etihad.