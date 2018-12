Jornada 6 Una victoria del Atlético en Brujas garantiza su liderato El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone. / EFE Simeone recupera a Godín y Filipe Luis contra un rival ya sin opciones en Champions que tiene asegurada la Europa League AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 11 diciembre 2018, 03:02

Una victoria del Atlético de Madrid en Brujas, ante un rival ya sin opciones en la Champions que tiene asegurada su presencia en la Europa League, garantizará el liderato del equipo rojiblanco sin depender de lo que haga el Borussia Dortmund en terreno del eliminado Mónaco. Un empate en campo belga también le valdría al Atlético en el caso de que los alemanes no consigan ganar al equipo del Principado, pero como esta opción es poco probable, el único objetivo de los colchoneros es el triunfo, para tener ventaja de campo en octavos de final y, a priori, enfrentarse a un rival menos poderoso en el sorteo que se celebrará el próximo lunes. El reto es más que factible, aunque el Atlético sólo ha sido capaz de ganar a domicilio al Sant Andreu, de Tercera, en Copa, en los dos últimos meses y medio.

Incluso el Atlético podría pasar como primero de grupo con una derrota si el Dormund no pasa del empate en Mónaco, pero para no quedar a expensas de lo que ocurra en el otro encuentro que comenzara a la misma hora y dar un paso atrás, se hace obligada la suma de los tres puntos, por motivos deportivos y económicos. Con el pasaporte a la primera eliminatoria directa sellado y, a seis partidos de la final de la Champions en el Metropolitano tras el duelo de Brujas, el Atlético afronta la última jornada de la fase de grupos relanzado anímicamente tras su goleada ante el Alavés, al que marcó el sábado tres tantos. Los mismos que endosó al Brujas en el mismo escenario el pasado 3 de octubre (3-1), con un doblete de Griezmann y otro gol en el descuento de Koke.

Entonces jugaron Godín y Filipe Luis -el uruguayo titular y el brasileño tras el descanso-, a quienes recupera Diego Pablo Simeone para la visita a Brujas, que en su campo no ha podido ganar este curso ni al Dortmund (0-1) ni al Mónaco (1-1). Godín y Filipe Luis son las dos grandes novedades en la convocatoria de Simeone con respecto al partido de Liga ante el Alavés, aunque también regresa Koke tras no poder jugar contra el conjunto vitoriano por estar sancionado. Dos razones de peso para fortalecer la moral de los rojiblancos, que el sábado se sobresaltaron con la lesión de rodilla de Lucas Hernández, cuya baja durante al menos un mes se suma a las de Diego Costa y Juanfran. Savic está sancionado, pero con el oportuno regreso de Godín al centro de la zaga junto a Giménez y de Filipe Luis al lateral izquierdo, la ausencia del zaguero montenegrino, con el canterano Montero también en la lista, es en teoría menos preocupante.

Para el ataque, sin Diego Costa, ausente de los terrenos de juego hasta febrero tras ser operado del pie, el croata Kalinic debe repetir como compañero de Griezmann, que lleva cuatro goles en la presente Liga de Campeones y el sábado rompió su gafe ante el Alavés, ya que no había marcado nunca antes un tanto al equipo vasco. A Kalinic, que abrió el marcador en el último encuentro liguero, se le presenta pues una nueva oportunidad para reivindicarse en la delantera del equipo más goleador del grupo. Aunque el Brujas no sea el más goleado, ya que ha encajado cinco dianas, siete menos que el Mónaco, el conjunto belga no ha sido capaz de ganar los últimos doce partidos que ha jugado en su estadio en Europa. Un motivo más para que el Atlético confíe en mantenerse en la cabeza de grupo al término de la primera fase.

Alineaciones probables:

Brujas: Horvath, Mata, Poulain, Mechele, Denswill, Vormer, Nakamba, Ambrabat, Bonaventure, Wesley y Vanaken.

Atlético de Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Filipe Luis, Saúl, Thomas, Rodrigo, Lemar, Griezmann y Kalinic.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

Estadio y horario: Jan Breydel. 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).