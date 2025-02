El Bayern da otro baño de realidad al Barça

DANIEL PANERO MADRID Miércoles, 8 de diciembre 2021, 10:17 | Actualizado 23:34h. Comenta Compartir

Una auténtica final. Eso es lo que tiene el Barcelona este miércoles a las 21:00 en el Allianz Arena. El conjunto que dirige Xavi no ha hecho los deberes en lo que lleva disputado de Liga de Campeones y llega al examen final necesitando un milagro, por mucho que Xavi no lo considere así. Ganar al Bayern en su casa y en el momento más delicado para los blaugranas es casi más un acto de fe que un objetivo realista. Y a eso es precisamente a lo que se agarran los culés para dar la campanada y sellar el pase a octavos de final, a la fe.

En el peor escenario posible y en el peor momento posible. Así es como se planta el Barcelona ante un partido a vida o muerte. Los culés llegan a la última jornada de la Liga de Campeones con más dudas que nunca después de que el 'efecto Xavi', ese que parecía destinado a hacer resurgir al equipo, se haya diluido tras el batacazo ante el Betis. La realidad ya se atisba con el equipo séptimo en Liga y a la vuelta de la esquina está una posible eliminación de la máxima competición continental, un mazazo en lo anímico y un golpe a las arcas del club, que dejarían de percibir casi diez millones de euros que año tras año eran seguros.

La final de Múnich es un cara o cruz. El Barcelona depende de sí mismo. Si logra ganar al Bayern no harán falta más cuentas, pero si empata o pierde es ahí donde aparecerán los transistores. Una victoria del Benfica en Da Luz frente al Dinamo de Kiev mandaría a los de Xavi directos a la Europa League, una competición que los blaugranas no disputan desde la 2003-04 cuando cayeron en cuarta ronda ante el Celtic de Glasgow.

Por si todo esto fuera poco, el Barça llega a la cita con numerosas bajas. Xavi no podrá contar finalmente con Ansu Fati, todavía renqueante de las molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Además del joven extremo, tampoco podrán ser de la partida por lesión Martin Braithwaite, Pedri, Sergi Roberto y Sergio Agüero, al igual que Dani Alves, que no podrá ser inscrito en la competición hasta enero.

Todas estas bajas han obligado a Xavi a hacer una lista de convocados con jugadores del filial. Ilias Akhomach, Iñaki Peña y Balde completan una convocatoria en la que la principal esperanza es Ousmane Dembélé, ya recuperado de sus problemas físicos y con más minutos de rodaje de cara a la gran final de Múnich. El galo será titular en un once en el que Piqué regresará a la zaga junto a Araujo y Lenglet tras descansar el fin de semana y en el que Frenkie de Jong será titular con Busquets en la medular.

Visita al dentista

El Barça llega mal y el Bayern lo hace lanzado. El proyecto de Julian Nagelsmann en el equipo bávaro ha comenzado con buen pie y el rodillo gira en la Bundesliga y en la Liga de Campeones. De la mano de un Robert Lewandowski que continúa intratable, los de Múnich ya han abierto una brecha de cuatro puntos en Alemania tras la importante victoria contra el Borussia Dortmund por 2-3 en el Signal Iduna Park el pasado fin de semana y tienen garantizada la primera plaza del grupo.

El Bayern gobierna en Alemania y en Europa de momento arrasa, y más aún en su estadio. Los de Nagelsmann le endosaron un 5-0 al Dinamo de Kiev y un 5-2 al Benfica. Dos festivales que intimidan a un Barça que todavía tiene en el subconsciente el 2-8 de hace dos temporadas en Da Luz o el 0-3 de esta misma edición en el Camp Nou. El equipo de Múnich podría aprovechar, eso sí, para dar descanso a jugadores importantes al tener asegurada la primera plaza y con la vista puesta en el compromiso liguero que tiene ante el Mainz el próximo fin de semana, uno de los equipos revelación de la Bundesliga. Goretzka y Gnabry no han entrado en la convocatoria, Choupo-Moting y Kimmich están aislados por covid y Sabitzer, Sarr, Stanisic y Cuisance no están disponibles por lesión. Los que si estarán son Müller y Lewandowski, que por desgracia para los azulgranas aún persigue el récord goleador en una fase de grupos de la Champions.

Los milagros no existen, y menos para el Barcelona esta temporada. El conjunto que dirige Xavi llegó a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con la necesidad de una gesta casi imposible y la realidad le superó por completo. El Bayern, que no se jugaba nada, aplastó a los azulgranas con un sonoro 3-0 gracias a los tantos de Müller, Sané y Musiala y confirmó el fracaso del Barça en la máxima competición continental. La Europa League es lo que le espera a un Barça que comenzó con buen pie el partido pero que una vez más se desmoronó a medida que se fueron sumando contratiempos.

El Barça salió de inicio al Allianz Arena creyéndose capaz de todo. Xavi fue consecuente con su discurso e instaló a los suyos de primeras en campo rival con una presión alta y con la idea de robar rápido y dar la campanada. La valentía del técnico de Tarrasa tenía incluida una variante. La clásica salida en corto desde atrás se iba a alternar con balones en largo a la espalda de los laterales. El nuevo modelo funcionó al principio y Ousmane Dembélé, esta vez en el extremo izquierdo, sacó el colmillo y encontró la línea de fondo hasta en tres ocasiones. Lástima para los intereses blaugranas que sus pases atrás, como de costumbre, no encontraran rematador y eso diezmara el gran comienzo del Barça.

Los culés no encontraron frutos y la posible hazaña comenzó a venirse abajo como un castillo de naipes. El Benfica se puso a hacer los deberes, Jordi Alba se retiró lesionado y el Bayern, como no podía ser de otra manera, olió la sangre. Nagelsmann adelantó filas y tras dos avisos de Lewandowski y Musiala, fue Thomas Müller el que asestó el mazazo. El 'chico para todo' cazó un centro lateral y de cabeza hizo el gol que lleva haciendo toda la vida, el del oportunista. Los bávaros no se iban a quedar ahí y apenas nueve minutos después Leroy Sané soltó un latigazo desde la frontal ante el que nada pudo hacer Ter Stegen y que iba a sepultar de una vez por todas cualquier posibilidad de estar en octavos de final. En apenas diez minutos todo lo bueno que había hecho el Barça había quedado derruido ante un rival que no avisa, que tiene todo lo que les falta a los culés.

Bayern de Múnich Neuer, Pavard, Upamecano, Sule (Nianzou, min. 77), Davies (Richards, min. 71), Tolisso (Marc Roca, min. 60), Musiala, Sané, Coman (Sarr, min. 71), Müller y Lewandowski (Tillman, min. 77). 3 - 0 Barcelona Ter Stegen, Araujo, Piqué, Lenglet, Dest (Nico, min. 46), Busquets, De Jong (Riqui Puig, min. 73), Jordi Alba (Mingueza, min. 31), Gavi (Demir, min. 86), Memphis Depay y Dembélé (Coutinho, min. 73). Goles: 1-0: min. 34, Müller. 2-0: min. 43, Sané. 3-0: min. 62, Musiala.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía). Tarjetas amarillas a Busquets, Araujo y Richards.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, disputado en el Allianz Arena a puerta cerrada.

Tras la reanudación, el Barça seguía grogui. Xavi introdujo a Nico por Dest para tratar de ganar la partida en el centro del campo y frenar la sangría, pero no surtió efecto. El Bayern es un equipo versátil, que cambia sus registros a medida que encuentra obstáculos y rápido encontró la fórmula con transiciones más veloces para seguir haciendo daño. Sané tuvo en sus botas el tercero, pero de forma incomprensible y a puerta vacía entregó el balón a las manos de un Ter Stegen que resoplaba.

El Barça llegó a Múnich mirando a Lisboa pidiendo un favor al Dinamo de Kiev y tras 60 minutos de encuentro miraba a la capital portuguesa para no repetir una debacle como la del 2-8. La historia del Bayern habla de un equipo que no levanta el pie del acelerador por muy débil que esté la presa y en esta ocasión no iba a ser menos. Alphonso Davies, una pesadilla durante toda la noche, encontró la línea de fondo y puso un balón atrás para que Musiala hiciera el tercero y cerrara el encuentro. Veintiún años después el Barça está fuera en la fase de grupos y lo hace con apenas dos goles a favor y nueve en contra. Toda una pesadilla antes de Navidad.