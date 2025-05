El Bayern baja de la nube al Barça

Grupo C | Jornada 2

Grupo C | Jornada 2

Grupo C | Jornada 2

DANIEL PANERO MADRID Martes, 13 de septiembre 2022, 00:12 | Actualizado 23:06h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene este martes en el Allianz Arena la prueba del algodón. El conjunto que dirige Xavi Hernández visita al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones y lo hace en un momento espectacular, con cinco victorias consecutivas en las que ha anotado la friolera de veinte goles y con la Ciudad Condal sumida en un estado de euforia que hacía años que no se vivía. Es un duelo importante para el devenir del grupo de la muerte, pero lo es aún más para la moral de un equipo que aterriza en uno de los escenarios más importantes del panorama europeo. Es la hora de la verdad para los culés.

«Hemos mejorado en muchos aspectos, nos vemos capaces de competir. Tenemos ilusión y podemos ganar este partido y cambiar la historia. Queremos demostrar el nivel. pero el partido no cambia nada, no podemos sacar conclusiones», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Bayern. Esa historia, la del 2-8 en Lisboa o la de nunca haber ganado en Múnich es la que persigue a un equipo que sabe que este puede ser el año de romper con la estadística y lograr un triunfo sonoro, el del regreso a la élite del fútbol europeo.

Para conseguir esa victoria, que dejaría a los azulgrana con una posición privilegiada en el grupo de la muerte, Xavi podrá contar con todos sus futbolistas, incluidos los jugadores que tuvieron descanso el pasado fin de semana en el abultado triunfo sobre el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Es el caso de Koundé, Eric García, Pedri, Dembélé y Lewandowski. Todos serán titulares en Alemania en un once en el que no habrá sorpresas. El Barça ya tiene un base reconocible para las grandes citas y tan solo hay en disputa una posición, la del futbolista que debe acompañar a Dembélé y Lewandowski en el tridente ofensivo.

Con todo este arsenal, el Barça buscará dar un golpe encima de la mesa que sería fundamental para un grupo que se antoja complicado. El Bayern se impuso de forma cómoda al Inter de Milán en la primera jornada en Italia, una de las salidas más complicadas, y todo hace indicar que será el equipo a batir si los de Xavi quieren optar a la primera plaza, objetivo inicial en el grupo. Ganar este martes supondría amarrar el liderato con tres puntos de ventaja sobre el más inmediato perseguidor, un margen de error importante en caso de que posteriormente hubiera algún tropiezo.

Una caldera

Será un partido durísimo para el Barcelona. Lo será por la entidad del rival, todo un Bayern de Múnich, y también por el ambiente que se espera para recibir a los culés después del verano vivido con el fichaje de Lewandowski. Del «el Barcelona es el único club del mundo que no tiene dinero, pero luego compra a todos los jugadores que quiere», de Nagelsmann al «no se metan en lo que hacemos, preocúpense de lo suyo», de Joan Laporta. Ha sido un mercado tenso entre ambos clubes y eso se puede notar en un estadio que se prepara para ser el jugador número 12 y demostrar que el club está por encima de leyendas como Lewy.

El Bayern llega a la cita, eso sí, en un momento irregular. Los de Nagelsmann han alternado grandes actuaciones, como el 1-6 al Eintracht de Fráncfort, el 0-7 al Bochum o la victoria ante el Inter de Milán, con episodios de un equipo al que le está costando sacar adelante partidos que hasta hace poco eran más que asequibles. En solo seis jornadas de la Bundesliga ya han coleccionado tres pinchazos, todos en los últimos encuentros, y han visto cómo la alargada sombra de Lewandowski se cierne sobre ellos.

Para dejar atrás esa mala dinámica, Nagelsmann podrá contar con todos sus futbolistas, a excepción de Kingsley Coman y Bouna Sarr. Son las únicas ausencias en un equipo que saldrá con todas sus armas para sumar el quinto triunfo consecutivo ante los culés y que pondrá en liza un once con dos retoques respecto al del pasado año. Mathijjs de Ligt y Sadio Mané son las novedades en una máquina que más pronto que tarde volverá a estar engrasada.

Dura derrota del Barça este martes en el Allianz Arena. El conjunto que dirige Xavi Hernández cayó por 2-0 en un partido en el que los azulgrana fueron superiores en algunos tramos de encuentro, pero en el que pagaron cara su falta de eficacia de cara a portería. El Bayern reaccionó a tiempo y, con goles de Lucas Hernández y Leroy Sané, castigó a unos culés que merecieron más, pero que tendrán que esperar para romper el gafe en Múnich, donde nunca han logrado conseguir un triunfo.

Un ambiente de partido colosal. Eso es lo que se encontró el Barcelona en el Allianz Arena. El equipo de Xavi salió al terreno de juego con más de 75.000 personas dispuestas a vengar la marcha de Robert Lewandowski y lo hizo sin el miedo escénico de otras ocasiones. Los culés, con Marcos Alonso como gran novedad en el once, entraron a uno de los estadios más imponentes del panorama europeo con la idea de ser protagonistas y así se lo hicieron saber a un Bayern que rápidamente se vio sorprendido por la presión adelantada que ensayaron los azulgrana y por el vértigo del tridente ofensivo.

La receta de Xavi lo tenía todo. Incluía a Pedri como jefe absoluto en la sala de operaciones, a Gavi como un incansable recuperador, a Raphinha y Dembélé como dos flechas en los extremos y a Lewandowski como héroe del gol. Solo esto último le falló al de Tarrasa en un plan que pudo ser perfecto en la primera mitad.

Bayern Neuer, Pavard (Mazraoui, min. 21), Upamecano, Lucas Hernández, Davies, Sabitzer (Goretzka, min. 46), Kimmich, Musiala (Gravenberch, min. 80), Sané (Tel, min. 80), Müller y Mané (Gnabry, min. 70). 2 - 0 Barcelona Ter Stegen, Koundé, Christensen (Eric García, min. 70), Araujo, Marcos Alonso, Busquets (Kessié, min. 81), Pedri, Gavi (Frenkie de Jong, min. 61), Raphinha (Ferran Torres, min. 61), Dembélé (Ansu Fati, min. 81) y Lewandowski. Goles: 1-0: min. 51, Lucas Hernández. 2-0: min. 54, Sané.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Sabitzer, Busquets y Kimmich.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Liga de Campeones, disputado en el Allianz Arena ante 75.000 espectadores.

El Barça tuvo contra las cuerdas al Bayern durante muchos minutos, hizo que los de Nagelsmann cedieran metros y coleccionaron hasta cuatro ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Lewy no acertó desde dentro del área ni con la diestra primero ni con la cabeza después, Pedri se topó con Neuer en un mano a mano y Raphinha no tuvo puntería en uno de sus clásicos zurdazos desde la frontal. Fue el mejor momento del Barça en el partido, un tren que en el Allianz no suele pasar dos veces.

Y así fue tras la reanudación. El Bayern dio un paso al frente con la entrada de Goretzka y en apenas ocho minutos todo el castillo de naipes que habían construido los azulgrana se vino abajo de forma dramática. En ese lapso los germanos avisaron con un disparo desde la frontal y castigaron a los de Xavi de forma cruel. Primero con una jugada a balón parado en la que emergió Lucas Hernández tras una mala salida de Ter Stegen y después con una vertiginosa acción individual de Leroy Sané dejando atrás rivales hasta definir con un certero disparo cruzado. En un abrir y cerrar de ojos el choque era otro totalmente diferente y las ocasiones falladas en la primera mitad resonaban como un martillo en la cabeza de los azulgrana.

Los goles no hicieron mella, eso sí, en un Barça que conocía el camino para hacer daño a los de Nagelsmann. Xavi movió piezas con la entrada de Frenkie de Jong y Ferran Torres, su equipo se rearmó y de nuevo volvieron las buenas sensaciones, pero la historia de la primera mitad se volvió a repetir. Los culés calcaron el plan inicial con la presión adelantada, embotellaron a un rival que estaba más cómodo que nunca al contragolpe y la madera se interpuso en una ocasión clamorosa de Pedri tras una pared con Lewandowski. Fue el último chispazo de un Barça que pagó cara la falta de puntería en el peor escenario posible. El que perdona al Bayern, y más en Alemania, se va de vacío.