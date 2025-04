El Barça es una obsesión para el PSG

El Paris Saint-Germain solo piensa en el Barcelona, no tiene nada más en la cabeza. El conjunto que dirige Luis Enrique ha dejado atrás ... todos los malos augurios con los que comenzó la temporada y ha llegado al mes de abril en una situación privilegiada para atacar todos los títulos, incluida una Champions que es una obsesión en la ciudad del amor desde aquel día en el que desembarcaron los petrodólares. Es una oportunidad única de ganar la 'orejona' de la mano de Kylian Mbappé y todos los esfuerzos en el club están puestos en ese objetivo.

«En la escuela las notas no se dan hasta junio. Nosotros estamos preparados, estamos donde queríamos estar. No hay motivo para no ser optimista, pero hay que ser realistas. Es ahora cuando las cosas difíciles empiezan», afirmó Luis Enrique esta semana al ser preguntado por el tramo decisivo de la temporada. El técnico asturiano sabe que cuenta con un equipo que ha sabido ir de menos a más y que ha logrado, poco a poco, que todas las piezas encajen en su sistema de juego.

Y es que el PSG ha conseguido llegar a abril en una situación privilegiada. Es líder en Francia con una cómoda ventaja sobre el sorprendente Brest, está en la final de Copa que jugará ante el Lyon el 25 de mayo y no necesita doblar esfuerzos. Lo sabe Lucho, que este fin de semana dejó fuera de la convocatoria ante el Clermont (1-1) a Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Nuno Mendes y Lucas Hernández. Tampoco puso en liza a Mbappé, Donnarumma, Fabián Ruiz, Dembélé o Vitinha. Hasta nueve habituales se quedaron fuera pensando en el encuentro que se disputará en el Parque de los Príncipes este miércoles contra el Barcelona.

Las rotaciones las acusó un equipo que no pudo pasar del empate, pero que sabe que está en otras batallas. El PSG es un conjunto que en los últimos meses ha sabido combinar el juego de posición que tiene por bandera Luis Enrique con unas transiciones endiabladas en las que sobran jugadores con cualidades para ir al espacio. Barcola, Dembélé, Asensio, Kolo Muani o Gonçalo Ramos brillan en el sistema del ex del Barça y alumbran el camino de un Mbappé que sigue siendo la luz en el club a pocos meses de su más que posible marcha al Real Madrid. El ex del Mónaco suma ya 26 goles en la Ligue 1, ocho en la Copa y seis en Champions para hacer un total de 40 dianas. Es la gran amenaza de un equipo que llega en su mejor momento.