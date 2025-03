El Barça se asoma al abismo

Grupo C / Jornada 4

daniel panero Miércoles, 12 de octubre 2022, 08:16 | Actualizado 23:24h. Comenta Compartir

El Barça disputa ante el Inter de Milán algo más que un partido. El conjunto que dirige Xavi, ese que ha iniciado a golpe de palancas un proyecto para competir con los clubes más poderosos del Viejo Continente, necesita imperiosamente tres puntos que le permitan aferrarse a la clasificación para octavos de final. Una victoria le podría devolver la segunda plaza del grupo, mientras que una derrota sería el adiós prácticamente definitivo a la Champions League a las primeras de cambio. Esa es la delgada cornisa sobre la que jugarán los culés una auténtica final por la supervivencia.

«Es un partido transcendental para la competición. No hemos hecho los deberes y estamos en una posición incómoda, pero lo afrontaremos siendo valientes y con personalidad. Nos dejaremos la piel, es una final en la que el Camp Nou debe ser una caldera», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al choque de su equipo frente al Inter. El técnico de Tarrasa es consciente de lo que hay en juego, nada más y nada menos que el seguir vivos en una competición en la que los culés tienen la obligación, más aún después de la inversión del pasado verano, de estar entre los mejores.

Y es que una derrota supondría el abismo para el Barcelona. Los culés tienen solo tres puntos tras las derrotas ante el Bayern y el Inter a domicilio, por lo que un nuevo pinchazo podría dejar a seis puntos a los italianos a tan solo dos jornadas de que concluyera el grupo, una muerte anunciada. Por eso, los azulgranas saldrán a disputar una auténtica «final» y lo harán con toda la carne disponible en el asador. Xavi ha avisado de que saldrá «al ataque» y con la idea de ser «más agresivos» que en el encuentro disputado hace una semana en Milán, en el que al equipo le faltó profundidad.

Para ello, Xavi tendrá que hacer una vez más encaje de bolillos en la zaga. No podrán ser de la partida por lesión Jules Koundé, al que se le espera para el clásico, Christensen, Araujo y Bellerín. Todas estas ausencias en defensa, unidas a las de Kessié y Memphis Depay, condicionarán un once en el que no habrá grandes cambios respecto al bloque que se impuso al Celta el pasado fin de semana. Piqué y Eric García formarán en la zaga, Sergi Roberto y Balde podrían ocupar los laterales y a partir de ahí estará el 'sextete' habitual del nuevo Barça con Busquets, Gavi y Pedri en la medular y con Raphinha, Lewandowski y Dembélé para tratar de desequilibrar a un Inter que presumiblemente volverá a replegar filas con el objetivo de crear problemas al contragolpe.

Un rival crecido

Enfrente estará un equipo que llegaba al doble enfrentamiento contra el Barcelona en un momento muy delicado pero al que le ha sentado de maravilla medirse a los de Xavi. El Inter cogió aire el pasado martes imponiéndose a los azulgranas y ese impulso fue suficiente para terminar también con la mala racha en la Serie A. El triunfo a domicilio por 1-2 al Sassuolo con doblete de Edin Dzeko el pasado sábado permitió a los de Simone Inzaghi redondear una semana fantástica y llegar al Camp Nou con la moral recuperada pese a ser todavía séptimos en el campeonato italiano.

El Inter tiene además la ventaja de que incluso el empate es un buen resultado de cara a alcanzar los octavos de final, ya que les permitiría mantener la distancia de tres puntos con el Barça y tener en el horizonte el duelo en San Siro frente al Viktoria Pilsen. Para lograr al menos ese objetivo, tendrá que sobreponerse, eso sí, a la ausencia de tres jugadores capitales. Romelu Lukaku, Brozovic y Joaquín Correa no estarán por lesión, por lo que Inzaghi tendrá que ensayar un once en el que Lautaro Martínez volverá a ser la punta de lanza y en el que Edin Dzeko podría ser su acompañante.

El Barça ya mira al abismo en la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi no pudo pasar del empate este miércoles frente al Inter de Milán en un partido loco en el que se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Dembélé, pero en el que pagó caro la falta de contundencia en defensa. Barella, Lautaro Martínez y Gosens marcaron los tres goles del equipo italiano y neutralizaron el doblete de Lewandowski sobre la bocina que mantiene vivos a los azulgrana, pero con respiración asistida.

«Iremos al ataque», avisó Xavi en la previa al partido, y así fue. El Barça pisó el césped del Camp Nou contagiado de una atmósfera digna de una auténtica final. Era ganar o ganar, no había más cuentas, y así lo leyeron los culés, que pusieron toda la carne disponible en el asador y apretaron desde el inicio con la idea de meter miedo al Inter. Los azulgrana presionaron arriba tras pérdida, tuvieron una circulación rápida del balón y hasta lograron generar desequilibrios desde los extremos. La receta tenía todo pero faltaba el gol y ni Raphinha con un disparo desde fuera del área ni Lewandowski, que se topó con Mkhitaryan bajo palos, encontraron el premio al gran arranque azulgrana.

Barcelona Ter Stegen, Sergi Roberto (Kessié, min. 72), Piqué, Eric García, Marcos Alonso (Balde, min. 72), Busquets (Frenkie de Jong, min. 64), Pedri, Gavi (Ferran Torres, min. 82), Raphinha (Ansu Fati, min. 64), Dembélé y Lewandowski. 3 - 3 Inter Onana, Dumfries, Skriniar, De Vrij, Bastoni (Acerbi, min. 85), Dimarco (Darmian, min. 67), Barella (Asllani, min. 85), Calhanoglu (Gosens, min. 76), Mkhitaryan, Dzeko (Bellanova, min. 76) y Lautaro Martínez. Goles: 1-0: min. 40, Dembélé. 1-1: min. 50, Barella. 1-2: min. 63, Lautaro Martínez. 2-2: min. 82, Lewandowski. 2-3: min. 89, Gosens. 3-3: min. 92, Lewandowski.

Arbitro: Szymon Marciniak. Amonestó a Lautaro Martínez, De Vrij, Dembélé, Mkhitaryan y expulsó a al técnico Simone Inzaghi.

Incidencias: Partido disputado en el Camp Nou ante 94.408 espectadores.

Ese arreón inicial se apagó a medida que el Inter fue enseñando las garras. Los de Simone Inzaghi son un equipo que cede metros pero que se descuelga con muchos jugadores y que tiene recursos de sobra para aprovechar los espacios que podía dejar un Barça volcado. Así logró silenciar al Camp Nou con un remate al travesaño de Dzeko y así avisó a los culés de la delgada cornisa que estaban atravesando y de lo alto que era el precipicio.

Ese miedo escénico no pesó en esta ocasión, al menos en la primera mitad, a unos azulgranas que mostraron su mejor versión antes del descanso y que iban a lograr derribar el muro gracias al talento de Raphinha y Dembélé. El brasileño encontró una rendija y el galo aprovechó un espacio en el área pequeña para aparecer y marcar el gol que inauguraba el marcador antes del paso por vestuarios.

Tras la reanudación el Barcelona vivió un particular descenso a los infiernos. Xavi optó por seguir asumiendo riesgos y en un abrir y cerrar de ojos lo pagó de la peor manera posible, con dos tantos que cambiarían por completo el choque. El primero de ellos se produjo tras un error de Piqué al trazar la línea del fuera de juego que posibilitó a Barella igualar el encuentro tras plantarse solo ante Ter Stegen. Ese gol levantó el telón y apenas trece minutos después el Barça no se había repuesto del mazazo cuando Lautaro Martínez burló sin demasiados problemas la vigilancia de Eric García y soltó un zapatazo inapelable que golpeó los dos postes antes dejar en estado de shock al Camp Nou… ¡y lo que le faltaba por ver!

El partido se convirtió en un correcalles. El Barça creía en la épica y el Inter, por qué no, en aprovechar los riesgos que los culés seguían corriendo en cada ataque para matar el encuentro. Fue ahí cuando se produjo la traca final. Lewandowski empató tras un balón suelto que cazó en el área, Gosens puso el tercero para el Inter tras un contragolpe y de nuevo 'Lewi' emergió para conectar un cabezazo para delirio de un Camp Nou que vio tres tantos en diez minutos y que terminó aceptando un empate que deja a su equipo vivo en Champions, pero más cerca que nunca de caer a las primeras de cambio.