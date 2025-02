Ancelotti tiene claro el plan para Múnich pese al compromiso de los suplentes

El Bayern, sin rotaciones más allá de las dudas, se aferra a los números del voraz Harry Kane

Al contrario que el Real Madrid, el Bayern descartó una política de rotaciones masivas y utilizó el duelo de la Bundesliga ante el Eintracht de Fráncfort como plataforma para ganar sensaciones. Lo consiguió a medias, con un triunfo apurado merced al doblete de Harry Kane, la mejor de las noticias para un equipo que se agarra a los espectaculares números del voraz delantero inglés como remedio frente a las dudas. Ya son 42 goles en 42 partidos con el Bayern del exariete del Tottenham, 35 de ellos en la Bundesliga, cifras solo al alcance de Mbappé esta campaña.

Frente al Eintracht, Tuchel dispuso un once inicial muy reconocible a poco más de 72 horas del primer asalto en la semifinal de Champions. No estaban Sané y Gnabry, dos de sus mejores opciones por las bandas, entre algodones para llegar al duelo ante el Madrid. Tampoco Musiala, baja de última hora que preocupa y mucho en el Bayern por tratarse de la pieza fundamental del conjunto germano en la mediapunta. Sus sustitutos, Guerreiro, Choupo-Moting y Müller, no ofrecen las mismas garantías, ni mucho menos, pero cabría la posibilidad de que alguno se vistiese de corto ante el Madrid si en la enfermería bávara no se produden avances significativos en los próximos días.

Y es que los servicios médicos del Bayern trabajan a contrarreloj para ofrecer a Tuchel las máximas posibilidades posibles en una semifinal de Champions que ilumine la gris temporada en Alemania de un equipo acostumbrado a dominar con puño de hierro la competición germana. El técnico bávaro, que mantiene un pulso con el presidente de honor del club, Uli Hoeness, a cuenta de sus métodos, apuntó las opciones de un centro de la defensa con De Ligt y Dier y una sala de máquinas manejada por Laimer y Goretzka. La elección de Mazraoui en el carril zurdo pone en duda el concurso del pretendido Davies, que no atraviesa por su mejor momento.