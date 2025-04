Ancelotti: «Hazard tiene que tener fe»

Carvajal: «Si no nos dan como favoritos, mejor»

Dani Carvajal no ve inconveniente en que haya quien crea que el Real Madrid no figura entre los grandes candidatos a levantar esta temporada la Liga de Campeones. «El Real Madrid es capaz de ganarle a cualquier equipo del mundo, en la Liga y en la Champions. Si el resto no nos da el papel de favoritos es su problema. Para nosotros es mejor porque nos quita presión. Pensamos en ser primeros de grupo y seguir sumando de tres en tres en Liga, y dentro de unos meses veremos dónde estamos», indicó el lateral de Leganés a las puertas del envite con el Shakhtar.

El enfrentamiento contra el cuadro ucraniano concederá una nueva oportunidad a Carvajal de recuperar el tiempo perdido a causa del rosario de lesiones que ha sufrido en los últimos meses. El futbolista asegura estar en plena forma y llega con ambición máxima. «Tengo ganas otra vez de demostrar y volver a mi máximo nivel. Vuelvo a tener continuidad, el míster me está gestionando los minutos bastante bien y espero estar a tope dentro de nada, que prácticamente ya lo estoy», defendió.

Reconoció Carvajal que el aspecto mental ha sido el más complicado de gestionar durante el calvario por el que ha atravesado. «Asumir o intentar buscarle la causa a todo este periodo negativo de las lesiones ha sido mi mayor preocupación. A día de hoy me encuentro con muchas ganas, a tope y seguro que con una mentalidad positiva todo sale bien», comentó.

Intocable para Ancelotti cuando está sano, Carvajal necesita recuperar terreno también en la selección, que la próxima semana se jugará la clasificación para el Mundial de Catar frente a Grecia y Suecia. El jugador del Real Madrid espera la llamada de Luis Enrique. «Ir a la selección me encantaría. Para mí es un orgullo tremendo vestir la camiseta de La Roja. Trabajar duro para estar en la lista de este viernes y ayudar en estas dos finales que tenemos para estar en el Mundial de Catar», señaló.

Durante su comparecencia, Carvajal salió en defensa de Hazard. «La situación de Eden no es fácil. Es un chico que aunque aparente que todo le da igual no es así. Él trabaja, intenta hacer rutinas diferentes para no repetir lo que le está sucediendo. El míster le está sacando poco a poco y en cuanto vuelva a tener sensaciones buenas es un jugador top y está entre los diez mejores del mundo, sin ninguna duda», aseveró.

Elogió el gran momento de Vinicius, cuya ausencia en la última convocatoria de Brasil ha levantado polvareda. «Está a un nivel espectacular. Siendo egoísta, para el equipo, para un mes de diciembre que va a ser muy duro, Vini descansando en este parón de selecciones nos puede ayudar dando un plus más», dijo.

Valoró por último la situación de Sergio Ramos, compañero del diestro de Leganés durante tantos años en el Real Madrid y que todavía no ha podido estrenarse con el PSG, que según la prensa francesa estaría sopesando rescindir el contrato del central español. «Sí me puedo sentir identificado con este momento de infortunios que está pasando. Seguro que es el primero que está deseando volver. Seguro que va a estar a tope», comentó antes de bromear con su regreso al Real Madrid: «Yo le recibo con los brazos abiertos aquí, en casa, donde sea porque es un gran amigo».