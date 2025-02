Ancelotti: «La prioridad es el Inter, el Atlético llegará el domingo»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 6 de diciembre 2021, 14:04 | Actualizado 15:19h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti lleva más de 40 años en el mundo del fútbol y sabe que lo mejor es ir paso a paso. Pese a que a la vuelta de la esquina aguarda un derbi que puede ser determinante para el devenir de la Liga, el técnico del Real Madrid enfoca todas sus energías en el duelo de Champions del martes. «Tienes que priorizar el día. Hoy la prioridad es el partido contra el Inter, el Atlético llegará el domingo», manifestó en la víspera de un choque en el que los blancos se juegan el primer puesto de su grupo en la máxima competición continental, lo que les permitiría tener un cruce más favorable en octavos. «Es un partido de prestigio para nosotros porque jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien, nos jugamos la primera plaza que es importante y jugamos en nuestro estadio con nuestra afición. Son tres motivos importantes para ver un partido que va a ser interesante», recalcó.

El Real Madrid llega al duelo con el Inter lanzado, tras sumar diez triunfos en sus once últimos partidos, los ocho últimos de forma consecutiva. ¿Cuáles son las claves de esa formidable racha?, le preguntaron a Ancelotti. «La calidad y el compromiso son importantes, y lo estamos mostrando. A veces sobresale más una u otra, pero estamos mostrando las dos», indicó.

Pese a que la euforia se ha disparado debido al gran momento por el que atraviesa el Real Madrid, Ancelotti ni mucho menos se imagina ya levantando la 'decimocuarta'. «No tengo esta idea en la cabeza. Ahora pienso en preparar bien los partidos, la estrategia, el partido del Inter es un partido que queremos jugar, jugamos contra un rival fuerte en el Bernabéu, es la Champions League. Llegar al final es complicado, pero el objetivo es llegar a la final, es lo necesario para ganar el torneo», apuntó.

Ancelotti asume, eso sí, que la exigencia engrandece al Real Madrid. «Es la historia y la tradición de este club, que es el mejor del mundo, el que ha ganado más títulos por este tipo de exigencia. Si estás en el Real Madrid tienes que pensar que es así. Disfrutamos de la 'décima' pero no podemos quedarnos contentos porque tenemos que seguir adelante. Es lo que pide este club y esta afición», comentó.

El transalpino no quiso entrar al trapo cuando le cuestionaron si el Real Madrid está entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones, pero remarcó que está en disposición de pelear de igual a igual con cualquiera. «No puedo decir si es favorito o no, pero se puede competir con todos estos equipos favoritos por la calidad y la experiencia que tenemos. Si quieres ganar esta competición tienes que enfrentarte a los mejores equipos del mundo. No cambia mucho si tienes que enfrentarte a un equipo fuerte en octavos o en cuartos. No sé si vamos a ganar, pero sí competir», aseguró.

Nada que demostrar

Subrayó la conexión con su staff cuando le inquirieron acerca de si tiene algo que demostrar, tras unos años alejado de los grandes banquillos del continente. «Quiero hacer un buen trabajo para que el equipo pueda ganar. Personalmente no tengo que demostrar algo a alguien. Tengo un cuerpo técnico joven y los jóvenes te generan mucho entusiasmo. Me encuentro muy bien con este cuerpo técnico porque podemos combinar my bien el entusiasmo que ellos tienen y la experiencia que tengo yo», adujo.

Aplaudió la labor de Militao, de quien dijo que tiene «unas cualidades individuales top, es fuerte de cabeza y va muy bien en el uno contra uno», así como la de Alaba, de quien comentó que es «un jugador inteligente» que se ha adaptado muy bien al Real Madrid. Negó, por último, que se puedan trazar paralelismos entre el último año de su anterior etapa al frente de los blancos, cuando acumularon 22 partidos seguidos invictos pero acabaron perdiendo la Liga y la Champions y la situación actual. «Es complicado comparar las situaciones, cada año tiene su historia. Es verdad que aquel año no tuvimos éxito, pero estuvimos muy cerca. Casi ganamos la Liga y nos quedamos en semifinales de Champions. Entre enero y febrero las cosas no salieron bien, hubo lesiones importantes, como la de Modric. Pero cada año tiene su historia, no se puede comparar».

Casemiro: «Es un privilegio tener a Vinicius» Casemiro fue uno de los principales apoyos de Vinicius cuando el carioca era carne de memes. Ahora que el ex del Flamengo brilla con el fulgor de los astros más relucientes, el centrocampista del Real Madrid se muestra orgulloso de su compatriota. «Para nosotros es un privilegio tener a Vinicius. Está en un momento muy bueno y cuando Vinicius está bien es importante para nosotros. Para mí la diferencia este año es que ha tenido partidos que no jugó tan bien pero está siendo decisivo como un jugador top. Ante el Sevilla no hizo un gran partido pero tuvo tranquilidad para hacer un golazo», aseveró. ¿Es Vinicius el futbolista más desequilibrante del mundo en estos momentos?, le interrogaron. «Difícil pregunta. Tenemos jugadores aquí muy importantes, tenemos a Karim, a Courtois, que está a un nivel increíble, a Kroos que está en un gran momento... Hablar de Vinicius es difícil, no vemos todas las otras ligas. Pero sin duda está en un momento muy importante. Que siga así. Yo veo a Vinicius todos los días y veo su calidad, demuestra en cada juego lo que sabe hacer, hasta cuando juega mal. No sé si es el mejor brasileño del momento: está Gabriel Jesús, Firmino, Neymar... Pero está claro que está en un top-2 o top-3. Nunca se sabe. Sufrió mucho aquí, pasó muchas críticas, por eso le digo que disfrute del momento. Tenemos un gran jugador ahí para los próximos 10 o 15 años», señaló. ¿Ve a Vinicius compatible con Mbappé? ¿Tendría el extremo del PSG el beneplácito del vestuario en caso de llegar al Real Madrid la próxima temporada?, le cuestionaron en otro momento. «Es un jugadorazo. Recientemente estaba en el top 3 del mundo. Mbappé es compatible con cualquier jugador del mundo. Los dos llevan un momento de carrera increíble. Toda la gente que ama el fútbol admira mucho a Mbappé porque es un gran jugador», atajó. Lamentó no poder contar con Benzema ante el Inter. «La baja de Karim es perder al mejor nueve del mundo. Seguro que nos va a hacer falta. Tenemos a Jovic y a Mariano. El otro día Luka hizo un partidazo y hay que felicitarlo porque era un partido complicado para él porque no tiene minutos», dijo Casemiro, que ensalzó por último el gen ganador de Ancelotti. «Me ha sorprendido mucho, él y el cuerpo técnico. Tienen muchas ganas de ganar, de demostrar que son top. Las ganas que transmiten en los entrenamientos, en los partidos, las ganas de querer vencer, cómo preparan los partidos... Después de tantos años, podrías pensar que se relajarían, pero sufren más que nosotros, están más pendientes que nosotros», subrayó.