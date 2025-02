Ancelotti: «Soy fantástico en la gestión, pero este equipo está bien trabajado»

Óscar Bellot Madrid Martes, 11 de abril 2023, 13:51 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti dejó lo mejor para el final de la rueda de prensa previa al partido que medirá al Real Madrid con el Chelsea, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. Con su futuro todavía en el aire y a expensas de la suerte que corran los blancos en la máxima competición continental, el italiano aprovechó una pregunta sobre la complicidad entre Vinicius y Benzema para reivindicar su labor en Chamartín. «Este es un grupo que se encuentra bien entre ellos. Un grupo se encuentra bien cuando entiende cuándo es el momento de hacer bromas y cuándo es el momento de ser serios. Para mí, manejar esta plantilla es muy sencillo. La gestiono muy bien y todos me lo reconocen. Soy fantástico en la gestión, pero hay otras cosas porque este equipo está bien trabajado. Si ganamos la Copa, habremos ganado todos los títulos en dos años. Y hay equipos que no lo ganan en su vida», recalcó.

El transalpino apuntó que el choque del miércoles «no es decisivo», pero incidió en que les puede dar ventaja «para manejar mejor el partido de vuelta» y explicó que tienen «ganas de vivir otra noche mágica en el Bernabéu», esta vez en la apertura de la eliminatoria y no en el cierre, como sucedió en las épicas remontadas del curso pasado, incluyendo aquel encuentro en el que el Chelsea se puso 0-3 en el coliseo blanco antes de que Rodrygo y Benzema apagasen el incendio. «El año pasado sufrimos mucho, por distintas circunstancias. Teníamos ventaja, pero lo pasamos muy mal. Tenemos que respetar a este club porque tiene jugadores muy buenos. No están pasando un momento muy bueno, pero tienen una motivación muy grande. Es una plantilla de un nivel muy alto», avisó sobre el club de Stamford Bridge, donde pasó dos años «muy buenos» y del que guarda «un recuerdo maravilloso».

«Lampard va a ser capaz de hacer un trabajo extraordinario con ellos», señaló Ancelotti sobre quien fuera su futbolista y que acaba de tomar el mando de los 'blues'. «Es un profesional fantástico y conoce muy bien lo que puede pasar en este tipo de partidos. Ha llegado hace una semana a este club, con muchos jugadores a los que conoce, y lo va a hacer bien», indicó sobre su homólogo británico, con 20 años menos de experiencia en los banquillos que el de Reggiolo y una difícil papeleta por delante.

Reconoció Ancelotti que le molestó que desde ciertos sectores se minusvalorase la Champions que conquistó el Real Madrid en Saint-Denis. «Estoy convencido de que la merecimos porque si remontas es que tienes más confianza y energía en los últimos minutos para ganar. El partido termina cuando pita el árbitro, decía Boskov. Hemos merecido ganarla e intentaremos merecer ganarla también este año. Y no por la gestión, sino porque hemos jugado mejor que otros», argumentó.

«Valverde tiene cualidades humanas extraordinarias»

El italiano no quiso entrar en el fondo del 'caso Valverde', pero rompió una lanza por el uruguayo tras la agresión a Álex Baena del pasado sábado. «Lo he visto bien, motivado. Ha entrenado bien. Lo conozco muy bien. Federico tiene cualidades humanas extraordinarias. No quiero comentar lo que ha pasado, pero estoy seguro de que mañana va a darlo todo, como siempre», acotó.

Ensalzó una vez más a Vinicius, al que considera «imparable en este momento». «A veces le paran, pero él sigue, sigue, sigue... Tiene una gran continuidad. Lo hace todos los días, no se lo guarda ni en los entrenamientos«, explicó sobre el brasileño.

Y expresó otra vez su deseo de enfrentarse al Milan en la final de Estambul prevista para el 10 de junio, precisamente el día en que el italiano cumplirá 64 años. «Para mí y para Paolo (Maldini), Estambul no es un recuerdo bonito. A Maldini le tengo todo el cariño del mundo, ha sido mi compañero y mi capitán, y si nos podemos ver el día de mi cumpleaños sería bueno, sí», reconoció.

Ampliar David Alaba, durante la rueda de prensa. Juan Medina (Reuters) Alaba: «Nosotros no infravaloramos al Chelsea» David Alaba precedió a Carlo Ancelotti en sala de prensa y lanzó un mensaje claro: pese al mal momento por el que atraviesa su rival de este miércoles en la Champions, mantienen la guardia alta. «Nosotros no infravaloramos al Chelsea. Tienen una plantilla estupenda, son un gran equipo y tenemos que estar concentrados en presionar desde el primer minuto. Los cambios que han hecho en la última semana pueden afectar y tenemos que permanecer muy concentrados», señaló. El austríaco subrayó además el respaldo del vestuario a Fede Valverde, después de que el uruguayo golpease a Álex Baena una vez finalizado el partido que midió al Real Madrid con el Villarreal el pasado sábado. «Ha tenido todo el apoyo. Está entrenando muy bien y concentrado para el partido de mañana», dijo sobre su compañero.