Ancelotti: «Nunca he faltado al respeto a un árbitro»

Óscar Bellot Madrid Martes, 1 de noviembre 2022, 18:08 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

Buena parte de la rueda de prensa que ofreció Carlo Ancelotti en la previa del partido que medirá al Real Madrid con el Celtic, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, giró en torno a las críticas que vertió el técnico sobre el arbitraje de Melero López en el duelo liguero que enfrentó el pasado domingo a los blancos con el Girona, marcado por el penalti señalado en contra del conjunto local por una presunta mano de Asensio, y la posible sanción que puede acarrearle al transalpino. «Este tema tengo que aclararlo. Me han denunciado por lo que he dicho. Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era penalti. Aquí no entra la mala fe ni la acusación a un árbitro. Nunca he faltado al respeto a un árbitro y nunca lo haré», aseveró el míster de Reggiolo.

Ancelotti, que puede exponerse a un castigo de cuatro partidos, volvió a dar su opinión sobre ese controvertido lance. «Para mí no era penalti por lo que nos han explicado al principio de la temporada, que cuando el penalti no es tan claro no es penalti. Si la regla no ha cambiado es suficiente decir que ha sido un error. Nadie es infalible», desgranó el preparador del Real Madrid, que demandó que haya más luz sobre la normativa y las decisiones de los trencillas. «Lo importante es la claridad. Para nosotros no era penalti. Es un tema del fútbol, que todavía no está claro. Tienen que explicar bien la regla, porque en la regla que nos explicaron dijeron que esto no era penalti. Yo la entiendo muy bien, no soy tonto», incidió.

El entrenador del Real Madrid no es contrario al VAR, pero sí a lo que considera excesos de la tecnología. «El VAR ha sido una buena invención. Pero a veces el VAR tiene más protagonismo que el árbitro y creo que el árbitro tiene que seguir siendo el protagonista. El VAR tiene que entrar en errores claros y evidentes, y no me parece que no pitar el penalti fuera un error claro y evidente», aclaró Ancelotti, que temporizó en su reflexión sobre un eventual castigo por sus palabras del domingo. «No sé si me van a sancionar. Sigo durmiendo por la noche. Quiero aclarar que no he faltado el respeto a nadie», insistió.

Una cuestión de prestigio

Más allá de la polémica, el técnico incidió en el valor que tendría para el Real Madrid cerrar la primera fase como primero de grupo. «Es importante, no demasiado porque hay equipos que llegarán segundos que son buenos, pero es importante por el prestigio. Para el Madrid esta es una competición especial y en cada partido tenemos que darle el respeto que merece», explicó Ancelotti.

Para afrontar ese reto que pasa por la victoria ante el Celtic, el Real Madrid no podrá contar con Tchouaméni ni Benzema. Ancelotti rechazó que el delantero esté levantando el pie por la cercanía del Mundial de Qatar. «Esto es mala fe. Benzema no ha jugado porque no se encontraba bien, ha tenido un par de lesiones y no tenemos que olvidar que no es un niño. Tiene 34 años, aunque se cuida bien», atajó.

Ancelotti auguró que el Celtic saldrá al Santiago Bernabéu sin ningún tipo de complejos. «No van a cambiar su identidad. Van a jugar con intensidad, con pasión, con calidad. Creo que será un partido abierto y queremos volver a nuestra mejor versión. Respeto mucho a este equipo porque con la calidad que tienen lo podrían hacer mejor en este grupo. Han jugado buenos partidos», dijo sobre el cuadro escocés.

Desgranó los fallos del Real Madrid ante el Girona. «Nos costó recuperar el balón, las vigilancias para evitar contras... Ojalá lo podamos arreglar en los siguientes partidos», apuntó. Y huyó, por último, de análisis catastrofistas sobre el nivel de los equipos españoles este año en Europa, pese a que el suyo será el único representante del fútbol patrio en octavos de final de la Champions. «No se puede decir que el fútbol español ha perdido crédito en Europa porque puede pasar que al final de temporada haya un equipo español que haya ganado la Europa League y que un equipo español haya ganado la Champions», terció.

Ampliar Toni Kroos, durante la rueda de prensa. Juan Carlos Hidalgo (Efe) Kroos, sobre su futuro: «Ni yo sé lo que va a pasar» Toni Kroos sigue sin despejar la incógnita sobre su futuro. «Ni yo sé lo que va a pasar. Ya he dicho que el año que viene o ahora en el descanso por el Mundial voy a pensar en esto y poco a poco decidiré lo que quiero hacer. Lo que siempre he dicho, y no ha cambiado, es que no me voy a ir a ningún sitio, me voy a retirar aquí. Yo y el club estamos muy tranquilos, no hay nada nuevo», explicó el metrónomo germano en la rueda de prensa previa al choque entre el Real Madrid y el Celtic. El teutón acaba contrato el 30 de junio de 2023 y mantiene aparcado el asunto de su renovación, pese a que el club ya se la ha ofrecido. Quiere ver sus sensaciones y su papel dentro del equipo, aunque por el momento proclama su alegría en un curso en el que vuelve a ser una pieza fundamental para Ancelotti. «Me siento muy bien físicamente y las cosas salen bien sobre el campo. Estoy muy contento y tranquilo», insistió. «Siempre he dicho que es una relación muy especial en estos ocho años y medio y eso nunca va a cambiar. En enero, febrero o marzo hablaremos», agregó. El centrocampista también dio su versión sobre el polémico Real Madrid-Girona del pasado domingo. «Yo tengo claro que no es penalti, pero no me gusta hablar de los árbitros. Lo único es que me sorprendió. Decidió bien durante el partido, pero luego empieza el VAR a hablar con él. Para mí no es una acción para revisar. Lo he visto luego en televisión y para mí no es penalti, pero no me gusta decir que por eso empatamos. Empatamos porque no hemos jugados los primeros 70 minutos como los 20 últimos», indicó.