Ancelotti: «Es un gusto ver a Vinicius»

Modric: «Me gustaría seguir porque lo merezca, no porque me lo regalen»

Luka Modric desea seguir haciendo historia con el Real Madrid más allá del 30 de junio, fecha en la que expira su contrato, pero aún no ha abordado su renovación con Florentino Pérez. «Quiero seguir aquí, me siento bien y tengo que hablar con el club y ver lo que el club piensa. Quiero merecer seguir, no que alguien me lo regale porque en mi vida nadie me ha regalado nada. Si el club piensa que merezco seguir me gustaría, pero no por mi historia. Nada puede cambiar mi pensamiento por el Real Madrid, que es el club de mi vida. Nadie puede romper nuestra relación», señaló el croata en la rueda de prensa previa al choque que medirá a su equipo con el Liverpool en Anfield. «Yo voy a hacer todo lo que pueda para merecer seguir aquí. Siempre he tenido muy buena relación con el club y eso no va a cambiar. No hay ninguna prisa, estamos a mitad de la temporada, hay muchos retos por delante y estoy completamente enfocado en hacerlo bien, en volver a mi nivel y luego veremos lo que pasa» agregó el balcánico, que aseguró que su deseo de continuar en el Real Madrid es independiente de la posible llegada de Jude Bellingham. «Mi caso es aparte, no tiene nada que ver», atajó.