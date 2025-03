Lanuspe coloca a Ricardo García en el juvenil

J. P. BADAJOZ. Jueves, 28 de abril 2022, 07:44 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

El grupo de Oliver mete con calzador a Ricardo García. Ya lo intentó sin éxito hace dos semanas y de nuevo ha vuelto a la carga llevándose por delante a José María Cidoncha. «Escuché el otro día en la radio que Ricardo García iba a volver al club para entrenar y no me ha sorprendido», cuenta el ya extécnico pacense del Badajoz juvenil sobre su despido. Una noticia que recibió el martes por la tarde a través del móvil. «Me llamaron para comunicarme que fuera al club, pero como estaba fuera les dije que lo que me tuvieran que decir me lo dijeran ya mismo por teléfono», relata.

Ricardo García vuelve a aparecer así en la primera escena blanquinegra. Era cuestión de tiempo que el grupo de Oliver le diera las riendas de uno de los principales filiales del Badajoz y este miércoles le anunciaba como nuevo técnico del equipo juvenil de División de Honor. La sociedad gestora del club blanquinegro se carga así a Cidoncha para colocar a su hombre de confianza. «Tengo claro que no es un tema deportivo, sino por meter a su gente. Así es su 'modus operandi'», asume Cidoncha.

El juvenil es la joya de la corona de la cantera del Badajoz, pero el técnico pacense cree que a los futuros compradores no les interesa. «Todo esto me deja la sensación de que no quieren al equipo en División de Honor. No quieren la cantera. Su objetivo solo es el primer equipo, lo demás es un gasto para ellos», sostiene Cidoncha.

Fran Soriano en representación de Lanuspe SL le comunicaba al preparador pacense su destitución la noche del martes y este miércoles por la mañana Ricardo García ya dirigía el entrenamiento del equipo juvenil. «Se tienen que justificar de alguna manera, pero la carta de despido es muy lamentable y una falta de respeto muy grande. No voy a permitir que se cuestiona nuestro trabajo y compromiso con el club. En todo este tiempo sin cobrar hemos estado entrenando a dos equipos», critica Cidoncha, quien precisa que no han pagado el finiquito ni los seis meses de atrasos sin cobrar. En ese sentido, resalta la capacidad de sobreponerse a todo tipo de adversidades de sus jugadores. «Con todo lo que han vivido estos chicos por la situación del club han sido capaces de competir con las mejores canteras de España». Todo el cuerpo técnico con su ayudante José Luis Ventura a la cabeza se ha mostrado leal a Cidoncha y ha decidido también abandonar la disciplina del Badajoz. «Nos vamos muy tranquilos y orgullosos del trabajo realizado. Se ha creado una familia. Pero me duele por los chavales por todo lo que han pasado. Ha sido un año muy complicado y con situaciones muy desagradables, sin poder entrar en la residencia y sin manutención».

Se da la circunstancia que con los derechos federativos bloqueados Ricardo García no se podrá sentar en el banquillo como ya sucede con Isaac Jové y pasaba en el Badajoz B con Juli Caro. «Ya lo intentaron antes con el filial porque nosotros éramos el único cuerpo técnico con la licencia tramitada», recuerda Cidoncha. Hace dos semanas Ricardo García no se pudo hacer cargo del juvenil por esos condicionantes burocráticos, pero ahora el grupo de Oliver no ha tenido miramientos ni contemplaciones para destituir a Cidoncha. Entonces la llegada del expresidente del Xerez al Nuevo Vivero estuvo marcada por la polémica. En principio la idea de los gestores era que tomara las riendas del Badajoz juvenil, pero acabó irrumpiendo en el entrenamiento del filial de Tercera y apartando a Juli Caro de la sesión sin previo aviso. A la mañana siguiente el grupo Lanuspe comunicó al veterano técnico pacense que prescindía de sus servicios y tras dirigir Ricardo García de nuevo el entrenamiento de la tarde, Juli Caro fue readmitido ante la presión de los aficionados en contra de la decisión. Cuestionado por la posibilidad de repetir otra situación esperpéntica de ida y vuelta como pasó con Juli Caro, Cidoncha es tajante. «No aceptaría volver».

Cidoncha era hasta el año pasado el director de La Academia CDB y esta temporada dirigía el departamento de captación de la etapa juvenil, aunque ya llevaba en el Badajoz casi una década, pero sobre ese aspecto no se ha pronunciado el club en el comunicado donde solo se anuncia su despido como entrenador del juvenil. «Seguramente ni lo saben que tengo otro cargo, pero yo doy por hecho mi desvinculación total del club», sostiene.

Quedan cuatro jornadas y el juvenil blanquinegro se juega la permanencia en la categoría. Cidoncha deja al equipo sin haber pisado los puestos de peligro en las 30 jornadas disputadas. Es undécimo con 35 puntos, uno por encima del descenso que marca el Burgos con 34. El equipo pacense visita este domingo al colista Flecha (12.00 horas), recibe la siguiente al Real Madrid, desplazarse en la penúltima jornada a la capital madrileña para medirse al Unión Adarve y cierra la temporada en casa frente al Leganés. Cidoncha «Estábamos convencidos de salvar la categoría y creo que lo van a hacer. Estos chavales han aguantado y dignificado el escudo», resalta Cidoncha.