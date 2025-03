Amador Gómez Madrid Martes, 25 de octubre 2022, 20:17 | Actualizado 21:41h. Comenta Compartir

No habrá parón en la Liga el primer fin de semana de noviembre. Tras la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y, antes de que la Comisión de Cultura y Deporte votase este martes el proyecto de Ley del Deporte en la última sesión previa a su tramitación parlamentaria, se anunció un principio de acuerdo entre todas las partes para que el Congreso pueda dar luz verde de forma definitiva a la normativa que sustituirá a la de 1990. La nueva Ley del Deporte permitirá a los clubes seguir comercializando de forma conjunta sus derechos audiovisuales, aspecto que el fútbol profesional considera fundamental para su supervivencia económica. La venta centralizada de los derechos de televisión, gracias al decreto de 2015, continuará por tanto en manos de LaLiga.

La intervención del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y del Consejo Superior de Deportes (CSD) que preside José Manuel Franco, quien no estuvo este martes presente en la comisión parlamentaria del Congreso, ha resultado decisiva para desbloquear el conflicto. La guerra por la Ley del Deporte y las reclamaciones de LaLiga mantenían en vilo al fútbol español, después de que 39 de los 42 clubes, todos excepto el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic, amenazasen con un cierre patronal.

Finalmente, la creación de la Superliga, uno de los puntos más polémicos que afectaban a la negociación, ni siquiera está contemplada en la nueva legislación, ya que se encuentra judicializado y deberá ser un tribunal de la Unión Europea el que decida sobre la competición promovida principalmente por el Real Madrid. En el caso del polémico acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC, también se quedó fuera de nueva Ley del Deporte, según desveló a última hora de la tarde la Cadena Ser, al estar también en los tribunales tras las denuncias presentadas por el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic y la Federación Española de Fútbol (FEF).

El Gobierno espera que la Ley del Deporte entre en vigor en el mes de diciembre tras ser aprobada por el pleno del Congreso y ratificada por el Senado. En la nueva Ley del Deporte, el organismo que preside Javier Tebas deseaba incluir una enmienda que permitiese a los clubes de Primera y Segunda División no solo negociar los derechos audiovisuales de las entidades, sino también tener la posibilidad de explotar todos los derechos comerciales. Sin embargo, LaLiga ha tenido que ceder y la futura legislación solo permitirá a los clubes continuar con la venta centralizada de los derechos televisivos. Con la nueva ley LaLiga también ganará competencias en detrimento de la FEF. En el caso de que el organismo que preside Luis Rubiales decidiese llevar a cabo alguna modificación deportiva en su normativa, necesitará un informe previo y positivo por parte de la patronal de clubes.

LaLiga convocó para el jueves una asamblea extraordinaria para decidir si llevaba a cabo o no un cierre patronal del campeonato, pero dos días antes de esa cita se produjo un cambio de rumbo, para evitar una huelga en la competición liguera. El acuerdo llegó fuera del Congreso, donde la votación de enmiendas concluyó a las 20:30 h., después de cuatro horas y cuarto de reunión de los diputados de la Comisión de Cultura y Deporte. También llegó a filtrarse durante la tarde que todos los clubes de Primera y Segunda, sin la presencia de Madrid, Barça y Athletic, se reunirían tras la asamblea del jueves para adoptar las medidas a seguir contra el proyecto de Ley del Deporte, al ver peligrar su modelo de negocio.

«En favor del fútbol modesto»

En el Congreso, Ciudadanos y Compromís solicitaron a todos los grupos parlamentarios, especialmente a PSOE y PP después de su sorprendente marcha atrás, el apoyo a la principal enmienda reclamada por los clubes para disponer de seguridad jurídica y continuar explotando comercialmente sus derechos y garantizar el contrato de LaLiga con el fondo CVC.

«Rechazamos la enmienda transaccional de Ciudadanos, porque no podemos apoyar una demanda que en estos momentos está siendo objeto de un juzgado», zanjó antes de la votación de la comisión parlamentaria el diputado del Grupo Popular Javier Merino. El portavoz del Grupo Socialista, Juan Luis Soto, en cambio, no hizo durante su alocución una sola referencia a las exigencias reclamadas por 39 clubes profesionales, aunque sí destacó que «esta es una ley de país, de igualdad, de inclusión y de modernización».

«Los clubes tienen que reservar su expectativas firmadas y hay clubes que pueden verse muy afectados si no cubrimos esta laguna legal que hay en la Ley del Deporte. En esta tesis estaba la gran mayoría de esta comisión de Cultura y Deporte y ahora no está. Les pido el apoyo de esta enmienda a todos, porque lo clubes de clase media también tienen que verse amparados por la ley», insistió el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz antes de votarse las respectivos enmiendas de todos los partidos políticos. «La enmienda que hemos firmado se ha presentado en favor de todo el fútbol modesto, porque si la Liga es solo de dos o tres es aburrida. Queremos que los derechos audiovisuales se comercialicen conjuntamente y no por separado, para que no se perjudique a los pequeños y no se impongan los grandes», proclamó el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.