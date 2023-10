Laporta tampoco aclara nada ante los clubes y no convence a nadie

Durante 20 minutos estuvo este miércoles Joan Laporta ofreciendo explicaciones sobre el 'caso Negreira' ante el resto de dirigentes del fútbol profesional en la sede de LaLiga, pero al igual que dos días antes en el Camp Nou, donde tiró de nuevo de victimismo y desvió la atención cargando contra «el equipo del régimen», el presidente del Barça «no aclaró nada y no convenció a nadie», tal y como reconoció Javier Tebas. «Laporta ha hecho un resumen de lo que oímos el lunes, por lo que el caso seguirá adelante en España en los juzgados y fuera en la UEFA», confirmó el presidente de LaLiga tras la asamblea general extraordinaria de la patronal de clubes. En ella, los presidentes de Primera y Segunda División reprocharon a Laporta que cuando estalló el escándalo hace dos meses llegase a insinuar que pagar a un alto cargo arbitral «lo hacen todos los clubes».

«Laporta ha defendido que los pagos a Negreira no pretendían comprar árbitros ni influir en los arbitrajes, pero los clubes han dicho que eso no era normal ni habitual, que esos pagos (más de siete millones de euros) no eran correctos, y que se deben investigar» desveló Tebas. El máximo dirigente de LaLiga le dijo personalmente este miércoles a Laporta que «es inentendible estar tantos años (hasta 18) pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros». «Yo no creo que el Barcelona comprase árbitros, pero creemos que hay un indicio de que se quería influir en algo y solo la intención ya puede ser conducta punible. Esa conducta es muy grave y no son explicaciones suficientes», insistió Tebas, para quien la intervención de Laporta en la asamblea fue «muy educada y no tanto de abrazo a la bandera».

Después de que Laporta acusase de «irresponsable» a Tebas por personarse la patronal de clubes en la causa penal abierta en Barcelona, Tebas volvió a recordar al dirigente azulgrana que «fue un acuerdo de la comisión delegada de LaLiga». «Eso se lo han recalcado también los clubes, que esto no es un tema de Tebas, y que LaLiga no puede mirar a otro lado en este caso», proclamó el dirigente oscense después de que Laporta abandonase la asamblea, a la que no asistió Florentino Pérez, sin querer hacer declaraciones.

Fue el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, quien representó al eterno rival del Barça que decidió presentarse como acusación particular en el 'caso Negreira', el mayor escándalo en la historia del fútbol español que también ha afectado las relaciones entre azulgranas y blancos aliados en su lucha por la Superliga europea. «No esperaba a Florentino, porque no viene desde hace años, y no le supone nada a LaLiga», zanjó Tebas, quien también desveló que el club blanco no intervino durante la asamblea, tras la reciente polémica generada con el vídeo con el que el Real Madrid replicó la noche del lunes a Laporta.

«Dar la cara» antes

«A mí esa discusión me recordó a cuando yo tenía 19 o 20 años, que ibas de juerga con tus amigos y acababas a las cinco de la mañana en el bar discutiendo quién era el equipo del régimen, quién había robado la Copa… Ese debate que se ha introducido desvía la atención sobre los temas esenciales que tenemos en el fútbol profesional español», lamenta Tebas. El presidente de LaLiga quiso volver a recordar el caso de los dirigentes de Osasuna que acabaron en la cárcel por corrupción deportiva y anunció que LaLiga ha solicitado al juzgado que también sea investigado el hijo de Enríquez Negreira, «porque hay indicios de que participaba en los hechos y era quien cenaba con los árbitros».

Tebas, a quien Laporta se acercó a estrechar su mano antes de iniciarse una asamblea que se prolongó durante más de tres horas y media, quiso agradecer al presidente del Barça que fuese a la sede de LaLiga «a dar la cara, aunque a lo mejor lo tenía que haber hecho antes». «Que haya venido hace que el nivel de enfado de los clubes sea menor», aseguró Tebas, tras la indignación provocada por un club azulgrana que con el 'caso Negreira' ha ensuciado la imagen del fútbol y el deporte español.

«Hoy no había que ponerse muy estupendo porque no correspondía ni era el foro para que el Barcelona hiciera su defensa judicial, y he pedido a todos que interviniesen dentro del respeto y la educación. El Real Madrid se ha mantenido callado, pero no es tan importante si no ha querido hablar. El fútbol no gira alrededor del Madrid, sino de la totalidad de los clubes», lanzó Tebas, quien admitió que «la gente quiere que las instituciones luchen e investiguen cualquier indicio de corrupción».