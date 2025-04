Kroos mantiene la incertidumbre sobre su renovación: «Estoy meditándolo»

Óscar Bellot Madrid Martes, 19 de marzo 2024, 16:07 Comenta Compartir

Toni Kroos sigue deshojando la margarita en relación a su continuidad o no en el Real Madrid más allá del 30 de junio. El metrónomo de Greifswald tomó la palabra este martes con ocasión de su esperado regreso a la selección alemana y, aunque no aclaró si renovará su vínculo con el club de Chamartín, sí ofreció algunas pistas. «El año pasado ya lo decidimos y comunicamos bastante tarde. Será parecido este año, ya veremos si con el mismo resultado. Estoy meditándolo ahora mismo. Pero no hay problema. La relación con el club es demasiado buena. Estoy seguro de que encontraremos una solución satisfactoria para ambas partes, sobre todo teniendo en cuenta el trascurrir positivo de esta temporada», apuntó el teutón.

La renovación de Kroos se perfila como uno de los asuntos clave en la planificación de la próxima temporada por parte del Real Madrid. El germano siempre ha manifestado su deseo de retirarse en todo lo alto. No quiere que le suceda como a otros compañeros de profesión que se fueron por la puerta de atrás, tras perder peso en sus equipos. De ahí que, el pasado curso, dilatase su decisión hasta comprobar que seguía siendo una figura fundamental dentro del engranaje del Real Madrid. La misma situación se presenta en la campaña actual.

El fútbol de Kroos conserva intacta su vigencia, y así lo ha venido a poner de manifiesto el técnico de Reggiolo otorgándole un papel clave en sus onces. El '8' ha participado en 38 partidos en lo que va de curso, 26 de ellos como titular y los doce restantes saliendo desde el banquillo. Contabiliza 2.467 minutos en lo que va de campaña con el Real Madrid que le han servido para marcar un gol y repartir siete asistencias. Ha aparecido en todas las citas clave de la temporada y sus actuaciones han vuelto a demostrar que los planos del Real Madrid siguen pasando por sus botas.

El consejo de su abuelo

Así lo ha entendido también Julian Nagelsmann. Nada más llegar al cargo, el nuevo seleccionador alemán comenzó a urdir un plan para lograr el regreso de Kroos a la 'Mannschaft', casi tres años después de que el futbolista nacido en la antigua Alemania del Este renunciase a vestir la camiseta del combinado nacional para centrarse en sus deberes con el Real Madrid y pasar más tiempo con la familia.

El que fuera entrenador del Bayern de Múnich encontró un aliado clave en la figura de Antonio Rüdiger. Maravillado, al igual que el resto de sus compañeros, por la capacidad de Kroos para manejar los tiempos de los partidos a su antojo, el central berlinés hizo fuerza dentro de la caseta blanca para convencer a su compatriota, quien confirmaba su retorno a la selección germana el pasado 22 de febrero, con la vista puesta en la Eurocopa que se celebrará en su país entre el 14 de junio y el 14 de julio de este año.

«Se trataba de poner diferentes escenarios en la balanza, lo mismo que ocurrió cuando me fui. Pero al final soy futbolista. Y si veo la oportunidad de aportar mi granito de arena en una Eurocopa, pues es algo que te puede. El seleccionador no ejerció ningún tipo de presión, pero sí ayudó que coincidiéramos en varios aspectos», desgranó Kroos este martes en el transcurso de la concentración para los duelos que Alemania librará contra Francia y Países Bajos el 23 y el 26 de marzo, respectivamente.

«Estoy en paz conmigo mismo. No creo que tenga que demostrarle nada a nadie a estas alturas. Dependía de las ganas que tenía de jugar este torneo y lo que podía aportar al equipo», indicó al respecto Kroos, quien ni mucho menos quiere que se le cuelgue la etiqueta de salvador de una selección que se estrelló en la primera fase durante el Mundial de Catar.

«Solo es imposible. Está claro que mi posición en sí conlleva mucha responsabilidad, de ahí que quiero ser un líder en la toma de decisiones. Pero no es suficiente que yo esté aquí. Solo intento aportar lo que sé hacer, sobre todo teniendo en cuenta los últimos resultados. Me tomé mi tiempo para decidir y consideré muchos factores, pero al final pudieron más los escenarios positivos», acotó Kroos en una rueda de prensa en la que reveló que, antes de certificar su regreso a la selección alemana, tuvo que vencer las reticencias de su abuelo. «Ya ha pedido una camiseta de Alemania. Me aconsejó que jugara un año más en el Real Madrid y luego me fuera de vacaciones en verano. Ahora he cambiado de opinión. Ahora está de acuerdo», explicó.