El juzgado reclama 51.000 euros al expresidente del Extremadura UD y 512.149 a Khalifa Capital

El expresidente del Extremadura UD y el fondo de inversión Emirates Khalifa Capital tendrán que sentarse en el banquillo para responder de una parte de ... la deuda que arrastraba el club de fútbol de Almendralejo cuando el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz decretó su liquidación ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos pendientes.

El procedimiento judicial que desembocó en la disolución de esta entidad duró varios años y siempre estuvo bajo la tutela de un administrador nombrado por el juzgado que tenía el encargo de supervisar los gastos y los ingresos, además de hacer cumplir un plan de viabilidad que permitiese la supervivencia del equipo.

Sin embargo, la sociedad fue incapaz de salir a flote y llegó un momento en el que la única tabla de salvación posible pasaba por la entrada de un fondo de inversión. Se trataba de Khalifa Capital, que anunció una importante inyección de liquidez al equipo de fútbol. Pero el dinero comprometido no llegó y el Extremadura desapareció como sociedad en 2022.

A partir de ese momento el administrador concursal nombrado por el juzgado, Bernardo Silva, analizó el devenir de la sociedad y dos años después el juzgado se dispone a sentar en el banquillo al expresidente del club, Manuel Franganillo, y al fondo inversor.

Fue el pasado 19 de septiembre cuando el administrador concursal presentó el escrito de calificación, en el que solicitaba la calificación culpable del concurso. Con posterioridad el juzgado trasladó esa calificación al Ministerio Fiscal, que tiene intervención en este concurso porque los hechos analizados tuvieron lugar antes de que se aprobase la última reforma judicial, en la que el fiscal ya no interviene en este tipo de procedimientos.

En este caso, tanto el administrador concursal como la Fiscalía coinciden en pedir la calificación culpable del concurso, por lo que se ha abierto un plazo para que Manuel Franganillo y el grupo inversión presenten pruebas para defender su inocencia.

Los procesados son Manuel Franganillo Laguía y el fondo de inversión Emirates Khalifa Capital, así como la empresa concursada, el Extremadura UD. A todos ellos les ha pedido el juzgado que presenten sus escritos de defensa y oposición a esas calificaciones culpables.

En el caso de Manuel Franganillo, las acusaciones piden que sea inhabilitado para administrar bienes ajenos durante 2 años, la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor de este concurso y la condena a abonar 51.000 euros.

Para el fondo inversor, que se comprometió a invertir para salvar al club pero después no invirtió nada, la calificación solicita que, además de perder cualquier derecho que tuviera sobre el Extremadura UD, abone una indemnización de 512.149,95 euros. Igualmente se le hace responsable solidario de los 51.000 euros que debería pagar Manuel Franganillo.

Estas penas han sido solicitadas por el administrador concursal y la Fiscalía tras entender que ese concurso de acreedores fue un «concurso culpable», calificación que se realiza cuando «en la generación o agravación del estado de insolvencia» hubiese existido «dolo o culpa grave» por parte del deudor o sus representantes legales. En este caso el juzgado considera que tanto el presidente del club como el fondo de inversión contribuyeron a que aumentara la deuda. Entiende por tanto que sin esa inversión fallida la liquidación se habría realizado antes y no habría seguido aumentando la deuda.

Según figura en este expediente judicial, cuando el juzgado liquidó la sociedad el Extremadura UD acumulaba un pasivo ordinario que ascendía a 4.052.790 euros. A ello se unían otros 2.177.982 euros en concepto de créditos con privilegio general y 436.851,77 euros en créditos subordinados. En total, 6.667.623 euros.

Esa era la cantidad total pero el juzgado no pide al expresidente y al fondo inversor que abonen la totalidad del dinero sino la parte de la deuda que no se habría generado si no se hubiese anunciado la llegada de un fondo inversor que, finalmente, no aportó el capital esperado.