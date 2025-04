La Araña pasa de brillar en Catar a desaparecer en el City

José Javier Viera Madrid Jueves, 23 de febrero 2023, 13:27 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

El Manchester City regresó a la Champions con un empate en Alemania frente al Leipzig que deja todo abierto para el encuentro de vuelta de octavos de final que se disputará el 14 de marzo. El partido, marcado por la posible falta de Gvardiol a Rúben Dias en el 1-1 y la escasa participación en el juego de Haaland, dejó una nota poco habitual desde que se implantaron los cinco cambios. Guardiola, fiel al 3-4-2-1 que viene utilizando en las últimas fechas, no realizó ninguna sustitución y mantuvo durante los 90 minutos a los once hombres que alineó de inicio.

Una vez más, Julián Álvarez quedó relegado a un segundo plano. Una práctica frecuente en las últimas fechas. En el anterior encuentro liguero frente al Nottingham Forest, el argentino ingresó al campo en el minuto 88 y días antes, en el vital partido frente al Arsenal en el Emirates donde estaba en juego el liderato de la Premier, tampoco se vistió de corto.

En verano, el cuadro 'citizen' apostó por él tras brillar en River Plate y consagrarse como uno de los mayores talentos del panorama futbolístico. «Lo había visto por televisión, pero me sorprende lo bueno que es. Todos estamos impresionados con su ética de trabajo, su forma de jugar de delantero centro... Siempre lo da todo. Cuando Haaland no juegue, lo hará Julián. Seguro», sentenciaba Guardiola a inicios de temporada.

La alargada sombra de Haaland

Antes del Mundial de Catar, el delantero argentino sumó 889 minutos y nueve goles en 20 partidos. La cita plantetaria era una oportunidad para reivindicarse como una alternativa de garantías a Haaland. Y Julián lo demostró. La Araña, compartiendo el frente de ataque con Messi y anotando cuatro dianas, fue pieza clave para que Argentina se cosiera en el pecho su tercera estrella.

Sin embargo, sus buenas actuaciones con la Albiceleste no le han servido para afianzarse en el equipo. La sombra de Haaland sigue siendo alargada. El delantero noruego, que acumula 32 tantos en 32 fechas, le ha cerrado las puertas del once, aunque viva uno de sus peores momentos. El ex del Borussia Dortmund solo ha marcado en una ocasión en los últimos seis duelos disputados, unos registros poco habituales.

Con un calendario cargado de partidos y con los 'sky blues' inmersos en la FA CUP, la lucha con Arsenal y United por el trono de Inglaterra y el sueño de levantar la Copa de Europa por primera vez en su historia, la aportación del campeón del mundo se antoja indispensable para luchar por todos los títulos. Todo dependerá de él. Y de Guardiola.

Temas

Manchester City