El juez imputa a Rubiales y le cita a declarar este viernes

«El gesto de tocarme los genitales en el palco me da mucha vergüenza»

Luis Rubiales insiste en que su beso a Jenni Hermoso, «bajo ninguna circunstancia es una agresión sexual», y asegura tener «plena confianza en que la verdad saldrá a la luz y todo estará bien». «Mírame a la cara, soy un buen tío», le dice el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) al periodista Piers Morgan, a quien adelantó su dimisión la noche del domingo. «Mis intenciones eran nobles, entusiastas, 100% no sexuales, 100%, repito, 100%», reitera el exdirigente granadino, que considera que con su actitud «no hubo daño» a Jenni Hermoso. Rubiales reconoce que durante la entrega de medallas sobre el césped del estadio Australia de Sídney, donde se disputó la final del Mundial femenino el pasado 20 de agosto, debería haber «actuado de manera más solemne, fría y diplomática». Aunque admite que cometió «un error» y volvió a pedir perdón por su beso, sin demasiado convencimiento, insiste en que en su comportamiento «no hubo ni contenido sexual, ni agresión ni nada de eso».

También pidió perdón, durante la entrevista con el periodista británico, por su gesto de agarrarse los genitales en el palco de autoridades a escasos metros de la reina Letizia y la infanta Sofía, cuando España se proclamó campeona del mundo al derrotar en la final a Inglaterra. «Esto me da mucha vergüenza… No hay excusas. En España, tanto con los hombres como con las mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría en algo así como 'olé mis huevos' o algo por el estilo. Entonces, esta expresión vulgar, básicamente lo que significa es: bravo, bien hecho. Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido», admite Rubiales. Tanto su beso no consentido, como su grosera celebración, le costaron una inhabilitación provisional de 90 días por parte de la FIFA, pero fueron calificadas como infracciones «graves» por el TAD, y no «muy graves».