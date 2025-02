Laporta, imputado por los pagos a Negreira

El Barcelona reconoce que el caso «no ayuda» económicamente

El Barça, a través de su vicepresidente económico, Eduard Romeu, reconoció este miércoles que el 'caso Negreira' en general, no la imputación de Joan Laporta, «no ayuda» a la marca del club catalán ni a su imagen, aunque no prevé «ningún impacto negativo» directo en las arcas de la entidad. «Todo lo que sean noticias no favorables, obviamente no ayudan. Los compañeros que viajan con el equipo escuchan comentarios muy populistas en los estadios, pero el caso no debe afectar a nivel económico», insistió el vicepresidente azulgrana, que no quiso valorar públicamente la imputación a Laporta por presunto cohecho, «ya que está en manos del equipo jurídico del club». «No está en mi área», zanjó el dirigente culé.

Eduard Romeu presentó ayer las cuentas del Barça, durante un acto previo a la asamblea del sábado que deberá dar el visto bueno a los resultados de la temporada 2022-2023 y al presupuesto para la campaña 2023-2024, y admitió que el reto es «taponar la fuga de agua» de la economía de la entidad. «El objetivo era poner tapón al desagüe de los gastos, a los 200 millones anuales que el club viene perdiendo desde la temporada 2017-2018, porque si no el club no era viable; enderezar los fondos propios (eran negativos de alrededor de 500 millones) y, sobre todo, de cara a los inversores; y ocuparnos de la deuda», destacó Romeu. El Barcelona cerró el ejercicio 2022-2023 con unos beneficios oficiales de 352 millones de euros, con unos ingresos de 1.259 millones (400 de ellos procendentes de la famosas palancas) y unos gastos de 1.165.

Sin embargo, aclaró que «creer esos 1.259 millones son como ingresos ordinarios sería hacer trampas al solitario». «Los ingresos ordinarios, sin palancas, serían 859 millones», aseguró. «De esa cantidad, 676 millones se fueron en salarios, lo que representa el 79%. La previsión es que represente solo el 57%», adelantó, después del adiós de varios jugadores que han aligerado la masa salarial, caso de Gerard Piqué, Jordi Alba, Antoine Griezmann o Nikola Mirotic en la sección de baloncesto.

«Los 200 millones anuales de pérdidas deben pasar a la historia», proclamó el vicepresidente económico blaugrana. «Decir -como declaró el socio Jaume Llopis- que el club estaba mejor con Bartomeu que ahora es tener un desconocimiento absoluto», apuntó Romeu, quien recordó que «en 2021 el Barcelona no podía pagar las nóminas, el bono que debía el club estaba vencido y se han tenido que apagar incendios».

También reconoció el vicepresidente que en el mercado de invierno el Barça no contempla refuerzos ni salidas de jugadores, aunque con vistas a la próxima temporada, aparte de la llegada del brasileño Vitor Roque, no descarta el fichaje de Joao Félix, ahora cedido por el Atlético: «Ojalá tengamos que negociar su contratación, porque querrá decir que ha triunfado».