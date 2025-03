Jornada negra ante equipos madrileños

REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 16 de enero 2023, 07:52 Comenta Compartir

Tres partidos y tres derrotas para los equipos extremeños. Si este sábado perdió el Badajoz ante el Real Madrid, este domingo han sido el Diocesano y La Cruz los que han mordido el polvo ante el Leganés y el Getafe respectivamente. Unos resultados que hacen que el Badajoz y el Diocesano sigan en descenso, ya a cinco puntos de la permanencia, y La Cruz Villanovense, al menos, mantenga una ventaja de cuatro puntos sobre los cuatro últimos.

Un margen de puntos considerables a pesar de que los serones acumulan cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. La última, en casa, ante el Getafe y en el último minuto (2-3). Y eso que fue capaz de neutralizar el 0-2 de los getafenses en el minuto 54, gracias a los goles de Reguilón y Ángel. Lo hizo con los tantos de Mulero y Choco, de penalti. Pero el 2-3 casi en el descuento echó por tierra la opción de puntuar.

El Diocesano también se vino de vació de su visita a Leganés (3-1). Comenzó avisando con un cabezazo de Gabri al larguero en el minuto 10, pero en el 15 se adelantaron los pepineros tras un disparo al palo corto de Koke (1-0). El Diocesano se recompuso y consiguió poner las tablas tras un penalti convertido por Salva. Era el minuto 34 (1-1).

En la segunda parte, el Leganés recobró la ventaja en el minuto 50, cuando More finalizó una contra ante la media salida de Yago (2-1). El portero placentino mantuvo con vida al Dioce, pero no pudo hacer nada cuando More firmó el doblete, ya en el 85, tras revolverse en la frontal y mandar el balón a la cepa del poste (3-1).