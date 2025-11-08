HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DIVISIÓN DE HONOR

Jornada decisiva para los equipos extremeños ante rivales madrileños

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

El fútbol juvenil extremeño afronta un fin de semana clave. Los tres representantes del Grupo 5 de División de Honor –Diocesano, Badajoz y La Cruz Villanovense– atraviesan momentos delicados y buscan un punto de inflexión para salir del fondo de la tabla. El Diocesano es colista con un punto, La Cruz ocupa la antepenúltima posición con cuatro y el Badajoz, con ocho, apenas mantiene dos de ventaja sobre el descenso.

Este sábado a las 16.00, el CD Badajoz abrirá la jornada ante el Trival Valderas en Alcorcón. Ambos suman ocho puntos y llegan tras derrotas ajustadas. Los pacenses acumulan dos partidos sin marcar y solo tres goles en siete jornadas, una cifra que explica su proximidad a los puestos de descenso.

A la misma hora, el Diocesano recibirá al Leganés. El conjunto cacereño, con un solo empate en siete encuentros, necesita su primera victoria para no quedar descolgado. El rival madrileño, en zona alta y tras golear 3-0 al Unionistas, pondrá a prueba su solidez defensiva.

El domingo, La Cruz Villanovense visitará al Rayo Vallecano, tercero con 15 puntos. Con 19 goles encajados, los villanovenses están obligados a mejorar atrás. La jornada se presenta decisiva: los tres equipos extremeños buscan puntos y confianza para evitar que la permanencia se aleje demasiado.

