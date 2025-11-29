Jornada de altos vuelos para los extremeños

R. H. Badajoz Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

La undécima jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil presenta un panorama extremadamente exigente para los representantes extremeños, todos inmersos en la lucha por evitar los puestos de descenso. Este domingo por la mañana se medirán a tres rivales históricos pertenecientes a clubes profesionales, lo que convierte la cita en una de las más duras del curso.

El Badajoz, ahora undécimo y solo tres puntos por encima del descenso tras sus últimos tropiezos, recibe a las 12.00 horas al rival más temible posible: el Real Madrid, líder intratable que ha ganado los diez partidos disputados. El conjunto blanco, además, exhibe cifras de vértigo: 35 goles a favor y únicamente 4 en contra. Aun así, los pacenses buscarán aferrarse al apoyo de su afición para intentar una machada que revitalice su confianza.

A la misma hora, La Cruz Villanovense afronta en casa otro duelo mayúsculo ante un Real Valladolid que atraviesa una temporada menos brillante que las anteriores. Los pucelanos, en zona media y lejos de sus habituales posiciones de privilegio, llegan con margen respecto al descenso, aunque sin la solidez de años recientes. La Cruz Villanovense, colista con 4 puntos y a 7 de la permanencia, necesita puntuar urgentemente y tratará de repetir la buena imagen ofrecida en jornadas precedentes en su feudo.

El cierre matinal lo pondrá el Diocesano, que visitará a las 14.15 horas al Rayo Vallecano, tercer clasificado y uno de los equipos más regulares del campeonato. Los cacereños, penúltimos y a 6 puntos de la salvación, llegan reforzados moralmente tras abandonar el farolillo rojo la pasada jornada, pero se enfrentarán a un Rayo Vallecano herido tras su empate 3-3 ante el Unionistas de Salamanca. La misión será complicada, aunque no imposible si mantienen su reciente línea de esfuerzo y solidez competitiva.

