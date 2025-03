Jorge Troiteiro, exfutbolista: «Lo que he tenido siempre ha sido mucha personalidad»

Tras meditarlo, rumiarlo y darle tres millones de vueltas en los últimos meses, Jorge Troiteiro Carrasco (Almansa, 1984) decidió hacerlo público el pasado viernes, después ... de 35 años dándole a la pelotita: que se iba, que ya está, que hasta aquí. Desde el Rayo Emeritense, su primera camiseta, hasta el Racing Mérida, su último club, pasando por La Masía, el Atlético de Madrid, el Burgos, la Primera chipriota y, sobre todo, el Mérida. Ha sido uno de los jugadores más talentosos del fútbol extremeño del siglo XXI: le frotabas la zurda y le brotaba el genio. Sus 'highlights' podrían ocupar, fácilmente, tres discos duros de un terabyte cada uno. A partir de ya… solo le queda recordarse y suspirar.

- ¿Y por qué ahora?

- La rodilla me ha dicho que ha llegado el momento de echarse a un lado. Quería terminar la temporada, aunque fuese en otro equipo (después de lo que ha pasado con el Racing Mérida), pero ya llevaba varios meses meditándolo.

- No ha sido entonces porque estuviera harto de fútbol tras 35 años jugándolo…

- Nunca me hartaré del fútbol. Siempre he estado vinculado a él y ojalá lo siga estando muchos años más.

- ¿Ahora le gusta más jugarlo o entrenarlo?

- Siempre jugarlo. Lo que más me ha encantado siempre ha sido jugar, el día a día… Ahora me meto con los niños a jugar de vez en cuando, aunque ya no es lo mismo: ahora voy al tran-tran.

- ¿Lo pasó entonces muy mal el pasado viernes?

- Muy pero que muy mal. Aunque lo llevaba pensando varios meses, hasta que no lo comunicas no te lo crees. Lloré mucho, en mi casa, yo solo. Ese día preferí quedarme todo el día en casa y no cogerle el teléfono a nadie. Quería estar con mi soledad, porque era un momento para mí, pensando en todo lo que he vivido en el fútbol todos estos años. Cada mensaje que me llegaba me ponía peor. Y me llegaron muchos, tanto de gente dentro del fútbol como de fuera.

- ¿Se han acordado más los compañeros de ahora o de cualquier época?

- De cualquier época. Incluso me llamaron compañeros de los primeros años en La Masía.

- ¿Y se ha enterado Andrés (Iniesta)?

- Creo que él todavía no se ha enterado. Está muy lejos.

- ¿Cómo se ha vivido este momento en casa?

- Mi familia ya lo sabía. El comunicado no, lo leyeron el mismo día, tanto mis padres como mi hija. Pero mis padres me han apoyado siempre en todo. La decisión ha sido mía y ellos han estado ahí para apoyarme. Ya está.

- Hace un par de años me dijo que cómo se iba a retirar ahora si estaba disfrutando más que nunca del fútbol.

- Y era verdad. A día de hoy, si no hubiera sido por los problemas en la rodilla, hubiera seguido muchos años más, porque me veía bien físicamente y encima estaba aportando a los chavales. Me hubiera gustado durar más porque este juego ha sido lo que más me ha apasionado en mi vida.

- A pesar de los últimos campos, pequeños y de césped artificial, que no le convenían a sus características.

- Incluso ahí. Siempre he disfrutado. Es verdad que estos últimos años he jugado en categorías a las que no he estado acostumbrado, pero siempre me he adaptado a cualquier circunstancia, tanto en la vida como en el deporte. A lo mejor estos últimos años no he tenido los minutos que he tenido siempre, pero aportaba en otros sentidos, aconsejando y ayudando a los chavales dentro del campo.

- ¿El Troiteiro de 19 años le hubiera hecho caso al Troiteiro de 39?

- No lo sé, porque el fútbol ha cambiado muchísimo. Antes, por ejemplo, no te podías subir a una camilla porque rápidamente llegaba un veterano y te decía eso de 'niño, bájate de ahí'. Antes los jóvenes estábamos más apartados. Por eso lo que he querido hacer en los últimos años de mi carrera es lo contrario de lo que me hicieron a mí en el principio.

- La cabeza de ahora en el cuerpo de antes o el cuerpo de antes en la cabeza de ahora.

- Son etapas de la vida. Yo he disfrutado siempre mucho con el fútbol. Lo he tenido todo: jugar al fútbol y vivir de ello. He jugado en todas las categorías, aunque sea en una Primera fuera de España, y a día de hoy sigo viviendo de este juego.

- ¿Y se acuerda de los inicios?

- Por supuesto. Yo empiezo en el Rayo Emeritense con Corbacho a los cuatro años. Luego a los cinco me voy al Pizarro. No se me olvida que iba a jugar un partido en el Pabellón de La Paz y no me dejaron porque era aún muy chico, muy pequeño, y lloré mucho aquel día. Luego me ficha el Mérida en benjamines, y ahí empiezo con Pirri, con Isidro, luego Ramón Ramírez en alevines… Me pasaron cosas muy rápidas en muy poco tiempo, pero todo muy bonito.

- En esa época hace su primera aparición pública.

-Sí, fue en el concurso que hacía Canal + antes de los partidos de los domingos. Vinieron al Romano y teníamos que tirar los jugadores de la cantera a portería, a ver quién hacía más puntos, según los sitios por donde metieras la pelota. Lo ganó el Pichu Cuéllar aquel concurso.

- ¿Ya por entonces tenías las cosas que te definieron luego, futbolísticamente?

- No lo sé, era muy pequeño y no me acuerdo. Lo que sí sé es que he estado siempre pegado a un balón. Siempre en la calle, en la plazoleta del Polígono, jugando con gente mayor. También en el pasillo de mi casa. Soy zurdo por mi hermano, porque quería pegarle como él, y como era diestro y estaba enfrente, yo le daba con la misma pierna. Así que zurdo.

- Y luego llega el torneo de Brunete. Evidentemente, sin él hubiera sido todo muy diferente… pero con ese gran escaparate, ¿hubiera sido mejor o peor a como ha sido?

-No se sabe. Si todo el mundo decidiéramos sabiendo que vamos a acertar, todo sería siempre muy diferente a como es. A mí me ha venido así y así ha tenido que ser.

- ¿Se acuerda entonces de cuando vino el Barça?

- Fui a recoger las notas al colegio, con mi madre, y yendo para casa me preguntó si yo sabía lo que era La Masía. Le dije que no. Y me explicó que era el sitio donde vivían los niños que jugaban en el Barça. Y entonces le dije, de cabeza, que quería ir, aunque yo en aquella época era del Real Madrid. Pero ya antes del torneo de Brunete, Quique Martín, David Pirri y Urbano, que jugaban en el Mérida, le habían dado informes al Barça sobre mí. Y luego en el torneo fue donde se confirmó su interés.

- Hubo más ofertas aquel verano…

- Sí, me parece que también estaba por ahí el Real Madrid. Pero era muy chico y no me acuerdo. Lo que pasa es que, en aquella época, los chicos del Madrid iban a la planta baja del Hotel Chamartín y, como era tan pequeño, mis padres prefirieron que estuviera en un sitio más seguro, más cerrado. Así que fuimos una semana a Barcelona, entrené con ellos, jugué mi primer torneo en San Cugat del Vallés y tras ese torneo me vine hasta septiembre, que es cuando fuimos definitivamente.

- Una vez me dijo el Pichu Cuéllar que él a su hijo no le dejaría irse tan niño de casa…

- Yo a mi hija tampoco. Yo lo pasé muy mal. Date cuenta que, con 12 años, tu madre es la que prácticamente te viste. Pierdes toda tu infancia. Aquí me bajaba a la calle a jugar con los amigos y allí era ya un fútbol casi profesional, con unas normas no acorde a la edad. Pero bueno, gracias a mis padres y a la decisión que tomé, he vivido todo lo que he vivido en el fútbol.

- ¿Lo pasó usted peor que sus padres o viceversa?

- Supongo que mis padres. Yo lo pasé mal los primeros meses, pero luego un niño se adapta a todo. Yo me pongo en su lugar ahora, cuando estoy una semana sin ver a mi hija y… me da algo. Allí nos intercambiábamos las monedas para llamar a casa desde la cabina. Y luego, una vez al mes, venían mis padres, pagado por el club.

- ¿Y por qué llegó Iniesta y no usted?

- El fútbol es estar en el momento justo y tener alguien que apueste por ti. Por muy bueno que seas, si no tienes suerte y no hay nadie que apueste… Todos decían que en aquella época yo estaba más valorado que Andrés, era el que subía siempre de categoría… pero el fútbol son momentos. Y ese año que estaba Serra Ferrer, apostó por Iniesta y no por mí.

- ¿Por qué se va luego al Atlético de Madrid?

- Tuve ofertas en juveniles también del Valencia, del Zaragoza, del Mallorca… pero Madrid estaba más cerca de casa. En esa época, jugaba los sábados y luego los fines de semana los pasaba aquí en Mérida.

- ¿Por qué no cuajó en la élite con las condiciones que tenía?

- No lo sé. Tuve que salir de España para jugar en Primera División. Tuve la época del Burgos, cuando marqué aquel gol que dio la vuelta al mundo, y sin embargo no me llegó ninguna oferta de superior categoría. Lo que sé es que siempre he dado el máximo en todos los equipos donde he estado. Pero el fútbol son momentos: aquel año, después del primer partido de Liga en Segunda B, viene el Eibar a por mí a ofrecerme un contrato de cuatro años. Aquel Eibar que sube de Segunda B a Primera en tres temporadas, y le dije que no porque estaba feliz en Burgos. Si hubiera firmado, a lo mejor en tres años estaba jugando en Primera. Si todos acertáramos en las decisiones, todos haríamos lo correcto. Era feliz en Burgos y era lo que buscaba. Y luego ese año descendimos.

- ¿Y no se arrepiente de eso?

-No. No me arrepiento de nada. Cuando acierto, bien; y cuando me equivoco, me sirve para mejorar y superarme.

- ¿Entonces qué le aconsejaría al Troiteiro que empezó?

- Que a veces pensamos que se tiene todo y no es así. Yo desde muy pequeño lo tuve todo: tenía un nivel de vida que no era el apropiado para un niño. ¿Has visto la entrevista de Víctor Valdés, cuando decía que no sabía ni sacar un billete de metro? Era así. No estábamos preparados para la vida. Yo tenía un contrato con Nike de tres años que me abría las puertas en todos los sitios. Mi hija se ponía mala y venía una persona en cinco minutos y me solucionaba las cosas. Yo he vivido esa vida, que no es real, desde pequeño. Prefiero la vida de estar siete meses sin cobrar, ganando menos, y tener que luchar, porque así valoras más las cosas. Eso cambiaría de mi vida.

- ¿Y tendría algún consejo futbolístico para ese Troiteiro niño?

-Ninguno. Yo he tenido siempre mucha personalidad, antes y ahora. No me he arrugado ante nada, ni en los momentos más difíciles. No me he escondido nunca, siempre la he pedido. En cadete, que me entrenaba el sobrino de Serra Ferrer, me llamaron al despacho para hablar con el mismo Serra Ferrer, que me decía que no podía hacer un caño o una rabona o… Y yo le contestaba que me colocase tácticamente, pero que con la pelota en el pie mandaba y elegía yo.

- A lo mejor eso le pudo perjudicar cuando eligió a Iniesta…

- No, no creo. Lo que yo hacía eran recursos, no faltas de respeto a nadie. Yo he sido siempre muy mío.

- ¿Cuál ha sido la etapa más bonita de todas las que ha vivido en el Mérida?

- He estado en casi todas. Cuando había problemas de pago, cuando el club estaba bien, cuando metíamos a 7.000 aficionados en las gradas en Tercera… y me quedo con todo. Lo he pasado muy mal, muy bien, pero es que el Mérida es mi equipo. Cuando estaba en La Masía y venía el Mérida a jugar al Camp Nou o al Miniestadi, Tarriño y Moisés Rodríguez venían a por mí y me iba a comer con la plantilla. Cuando estaba en un campus en Madrid y nos daban entradas para el Santiago Bernabéu, yo me iba a Vallecas porque allí jugaba el Mérida.

- Pues entonces debieron dolerle mucho las dos salidas.

-Muchísimo. Nunca te gusta irte de tu equipo. La primera fue por problemas económicos. Ese año me lesioné del peroné, pero hice una segunda vuelta con Lucas Arnaiz muy buena. Vino el Córdoba a por mí. Entonces, como cobraba muy poco, le pedí al presidente una mejora salarial y me dijo que no. Yo creía que me lo había ganado porque era de la casa, había dado la cara y tenía que estar más valorado. El presidente creyó que no me iban a ofrecer nada mejor que él y al final llegó el Linares y acabé jugando ese año playoff en el proyecto de Catanha, Chico, Romerito, Dani Bouzas…

- Y después de esas desavenencias con Fouto Galván, ¿cómo es la relación ahora?

- Fouto es como si fuera de mi familia. El padre fue el presidente de mi padre y el hijo, mío. A Pepe lo veo y nos damos dos besos. Nunca hemos hablado de aquel asunto. Yo no soy mucho de hablar de esas cosas. Tenemos una relación más allá del fútbol.

- ¿Y la segunda salida?

- Esa me dolió mucho más porque no me la esperaba. Aquel segundo año me partí el tendón del abductor e hice un esfuerzo muy grande para regresar. Me iba a Madrid con David de la Hera a recuperarme porque me metieron prisas para llegar al playoff de Laredo. Y a la siguiente temporada empecé en la grada. Son cosas que me voy a quedar para mí, que no voy a contar nunca, porque el Mérida es mi equipo, pero…

- ¿Pero fue personal o futbolístico?

- Hay una entrevista que un día concedió Bernardo Plaza en la que dice que, mirando mis datos, yo era el que más balones recuperaba porque siempre estaba bien posicionado. No hacía falta correr más, sino estar bien situado. Yo creo que no fue nada personal. Rechacé ofertas muy grandes por quedarme aquí, mirando al futuro, y luego no contaron conmigo. Nunca contaré lo que pasó. Me lo quedaré para mí. Pero lo pasé muy mal, porque entrenaba y mis compañeros me decían que era el que mejor estaba de todos.

- Se decía que no estabas bien físicamente.

-Salió el entrenador diciéndolo, sí. Lo escuché, hablé con el presidente y le dije que, o contaba la verdad o yo sacaba un comunicando explicando lo que pasaba. No veía lógico que dijeran que no estaba bien físicamente cuando estaba en la grada. Pero nunca contaré la verdad. Me lo callo porque soy del Mérida. Pero salía del Romano llorando camino de casa y me lo comía todo yo solo. Aquel año les dije al entrenador y al presidente que me iba a quedar porque iba a terminar jugando… y acabé jugando. Porque yo sé lo que puedo dar de mí. Y acabé jugando antes incluso de que echaran a Ángel Alcázar.

- Tras aquella temporada, terminó regresando a Chipre. De todas las aventuras lejos de Mérida, ¿cuál guarda con mayor cariño?

- La de Burgos. Es dónde he sido más feliz. Por eso es el otro equipo de mi corazón. Allí nació mi hija y se acuerdan mucho de mí. Hace doce años que estuve allí y voy ahora a El Plantío y me regalan camisetas y me recuerdan. Pero también me quedo con el resto de sitios, porque donde he sido feliz, bien; y donde he estado mal, pues me ha venido bien para prender.

- ¿Cómo era vivir en Chipre?

- Allí he sido también muy feliz las dos ocasiones en las que estuve. Es una isla, que tiene buen clima todo el año, con aguas cristalinas, con gente muy agradable, cara… pero se vive bien. Tuve ofertas para volver tras la segunda etapa, pero ya no me quería llevar a mi hija y por eso decidió quedarme en Extremadura.

- Que es cuando empieza el tramo final.

- Sí, era consciente de que a partir de ahí comenzaría el tramo final. Puse en la balanza si seguir viviendo del fútbol a nivel profesional o quedarme aquí en Tercera, en mi tierra, por mi hija… y decidí lo segundo. Me costó adaptarme. Entrenaba a las 20.00 horas porque el resto de mis compañeros trabajaban y llegaban tras ocho horas de palizas físicas, y yo no lo entendía porque había vivido otra realidad diferente toda mi vida.

- ¿Y la ha disfrutado?

- Sí, a pesar de que los campos no beneficiaran a mis características o que el nivel no era el mismo que el fútbol profesional, lo he disfrutado hasta el último momento.

- ¿Y puede vivir de las rentas?

- Uno tiene sus cositas, pero hay que seguir trabajando. Monté mi tienda que tuve que cerrar por el Covid, invertí en dos o tres cosas y luego está el club que he montado.

- Porque… ¿qué quiere ser?

- Yo voy a seguir vinculado con el fútbol, con mi club. Cuando sabía que me quedaría ya aquí, lo fundé porque me gusta este juego y porque creo que puedo enseñar a los niños todo lo que yo he vivido. Este año me he unificado con el Nueva Ciudad y Ricardo y ha sido una gran elección: tenemos 250 deportistas en el primer año, en todas las categorías, apostando también por el fútbol femenino. Sé lo que hay en el fútbol y lo que quiero es formar a los niños en todos los sentidos.

- Les recomendaría a los niños ser profesionales en las categorías en las que ha militado.

- Les recomiendo que se formen en todos los sentidos: disciplina, compañerismo y valores. Porque en el fútbol base hay muchas carencias. Que sale un jugador, bienvenido; pero hay que aceptar al niño que sabe jugar como al que no, porque el mismo derecho tienen todos a jugar. Y ese es uno de los problemas que hay: se hace selección porque el objetivo es ganar, competir y quedar primeros. Competir entra dentro de la formación, pero no es lo principal.

- Pues usted, si algo ha hecho desde pequeño, es competir y ganar.

- Es que debe de ser como te he dicho porque lo he vivido. Y no es que invente nada, es que o se hace bien las cosas o mal… y yo quiero mirar la formación. Por eso monté el club.

- ¿Y le apetece entrenar de verdad algún día?

- Sí. Es una de las cosas que me gustaría en un futuro. Aparte de entrenar a los niños, aspirar a entrenar también a un equipo de adulto.