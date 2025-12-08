El Jerez alarga su mala racha en Alcalá

Miguel Camacho NAVALMORAL DE LA MATA. Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Si el sábado perdió inesperadamente por 1-3 el Grupo López Bolaños frente al Alcorcón, el domingo le tocó sucumbir también al Jerez Futsal en casa del filial del Movistar Inter (6-4). Con estos resultados de los equipos extremeños en el grupo 4 de Segunda B, los fontaneses comparten ahora la segunda posición con 28 puntos con el ciudadrealeño Moral, aunque distanciando por 6 al quinto clasificado que es quien se queda fuera del playoff de ascenso. Entretanto, los jerezanos se quedan en el farolillo rojo con 7, precisamente a 7 de la salvación, cuando restan por disputarse las 2 últimas jornadas de la primera vuelta antes del parón navideño.

El Jerez vendió cara la derrota ante el Inter B, que se mete en la cuarta plaza. El equipo de Jesús 'Titi' plantó cara hasta el final, hasta que pudieron, porque en pleno empuje acercándose cada vez más al rival, a falta de 2 minutos fue expulsado muy rigurosamente Chicho. Antes habían marcado Jose (2), Juanjo y Javi. Las protestas a los árbitros sólo sirvieron para acabar expulsados también los dos técnicos visitantes.