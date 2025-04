Tebas, tras archivarse la querella del Madrid contra LaLiga: «Florentino no deja de tergiversar»

Amador Gómez Madrid Miércoles, 13 de septiembre 2023, 19:28 | Actualizado 19:42h. Comenta Compartir

«Desde hace dos años y medio no mantengo contacto con el presidente del Real Madrid. Es difícil mantenerlo cuando estás todo el día, directa o indirectamente, criticando, tergiversando cosas y organizando competiciones como la Superliga», lamentó este miércoles Javier Tebas. Después de conocer que la Audiencia Nacional había archivado la querella interpuesta por el Real Madrid contra LaLiga y su presidente por el reparto de los ingresos de los derechos audiovisuales, el presidente de la patronal de clubes volvió a criticar públicamente a Florentino Pérez por oponerse a la postura del fútbol profesional y acudir a los tribunales por los derechos de televisión.

«De los 20 clubes de Primera División hubo 17 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra». Tienes que actuar con lo que crees que es lo mejor para el fútbol y lo que quiere la mayoría. Es una más, una montaña rusa, pero no me da vértigo», aseguró Tebas en referencia a su nula relación con Florentino Pérez y las decisiones judiciales del club blanco contra LaLiga. «La experiencia me lleva a pensar que cuando te presionan y te amenazan no te puedes llevar las manos a la cabeza por haberte presentado una querella ni brindar con champán por ser archivada», añadió Tebas.

El máximo dirigente de LaLiga recordó que hace dos años «los dirigentes del Real Madrid ya amenazaron con acudir a la vía penal y el pasado mes de agosto pusieron la querella en la Audiencia Nacional», que ha descartado los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y corrupción en los negocios que el club blanco mencionaba en su querella. Según el juez de la Audiencia José Luis Calama, el querellante «intenta construir una versión conspirativa contra sus intereses por parte de LaLiga y su presidente». Según el juez, las «tensas relaciones» entre el Madrid y Tebas se deben resolver «en el ámbito de la jurisdicción civil o contencioso-administrativo».