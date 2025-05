Tebas, sobre una posible sanción de la UEFA al Barça: «Esto no es un mamoneo»

Amador Gómez Madrid Viernes, 24 de marzo 2023, 19:29 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

«El 'caso Negreira' es el tema más grave reputacional y de integridad que ha pasado en la historia del fútbol español y, aunque en el Barcelona dicen estar tranquilos, tendrían que estar preocupados», reconoció este viernes el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que volvió a reclamar públicamente a Joan Laporta «dar explicaciones» por los millonarios pagos del club al exvicepresidente de los colegiados entre 2001 y 2018. «Una cosa es que se hayan comprado árbitros, que no hay pruebas y no creo que haya sido así, y otra pagar para influir en decisiones, y ese pago es una conducta muy grave en el ámbito deportivo y penal», proclamó Tebas.

«Me sigue costando que después de tanto tiempo -el escándalo se desveló el pasado 15 de febrero-, Laporta siga sin dar una explicación y pueda seguir presidiendo el club, porque es un tema gravísimo», insistió el máximo dirigente de la patronal, para quien en el club azulgrana «no deberían estar tranquilos» tras la investigación abierta por la UEFA que amenaza al Barça con su exclusión de las competiciones europeas durante una temporada.

También se mostró convencido de que, al igual que el máximo organismo europeo, la FIFA intervendrá en el caso, aunque recordó que «la retirada de puntos no está recogida en el ordenamiento jurídico español y por ello es muy difícil que se adopte esa sanción». En alusión a un posible castigo de la UEFA al Barça, Tebas se mostró contundente: «Esto no es mamoneo y habrá que aplicar las normas». «¿Será suficiente con lo que tienen para no inscribir al club la próxima temporada en la Champions? Pues no lo sé. Eso depende de ellos», zanjó a este respecto.

El hecho de que las infracciones muy graves hayan prescrito ya impedirán que el Barcelona sea castigado deportivamente en España, algo que Tebas califica como «un problema evidente». «Si no hubiese prescrito, se habrían tomado otro tipo de medidas, como ocurrió en el 'caso Osasuna' (por malversación), cuyos dirigentes han acabado en la cárcel, o en el club de mi ciudad (Huesca) por un caso de apuestas (el 'caso Oikos, de amaño de partidos)», recordó Tebas durante una entrevista en el 'Marca Sport Weekend' celebrado en Málaga. Una vez más, Javier Tebas también censuró a Joan Laporta «la táctica del victimismo, porque se está equivocando». «Esa actitud de abrazarse la bandera no creo que sea la más correcta en estos momentos», apuntó.

Respecto a la futura sentencia en los tribunales de justicia ordinaria, Tebas confirmó que «el proceso de instrucción durará años (pudieran ser hasta cinco)» y que las sanciones penales «pueden ir desde la suspensión de actividades hasta la disolución de la entidad, con un amplio abanico que los jueces pueden decidir».

«Preocupado» con el VAR

Sí mostró Tebas su satisfacción después de que horas antes la justicia denegase por tercera vez la medida cautelar solicitada por Real Madrid, Barcelona y Athletic para intentar paralizar el acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC y el proyecto LaLiga Impulso. «Esconderse detrás de un gran club, para amenazar, presionar… No es bueno, ni antes ni ahora, por muy 'ser superior' que uno sea», escribió por la mañana en su Twitter oficial en referencia a Florentino Pérez. «En el tuit no he citado a nadie», dijo entre risas. «En este caso yo no he ganado ninguna guerra. Esto son batallitas», comentó.

En el caso del VAR, criticado por los clubes a través de diversos comunicados y atacado con dureza por el Real Madrid tras el gol de Asensio anulado en el reciente clásico en el Camp Nou, Tebas admitió que «desde hace más de un año hay mucha desazón en presidentes, entrenadores, jugadores… Algo no está funcionando bien y estoy preocupado con este tema. Se está produciendo una falta de criterio claro en el tema de las manos y con el VAR no está nadie contento», lamentó.

«Vamos a reflexionar sobre el VAR y el arbitraje, porque lo de Negreira es un problema del arbitraje. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas expulsiones en España?», se preguntó. También se le cuestionó por un posible regreso de Leo Messi al Barça y reconoció que «para que eso ocurra tendrían que darse muchas cosas, entre ellas, que el jugador se bajase el sueldo».