PRIMERA EXTREMEÑA Javi Aranda, un currante del gol Javi Aranda celebra un gol con el Santa Amalia. :: FELI MACHÓN El delantero del Santa Amalia acaba como pichichi de la categoría con 25 goles, pero lamenta no haber llevado a su equipo al playoff J. P. BADAJOZ. Jueves, 2 mayo 2019, 08:18

Javi Aranda vive su segunda juventud. Recién cumplidos los 31 años el delantero emeritense ha acabado como pichichi de toda la Primera Extremeña con 25 goles. Una satisfacción personal que celebra con sabor agridulce porque no ha servido para clasificar al Santa Amalia para la fase de ascenso en su deseo de volver a Tercera. «Estoy muy contento a nivel personal, pero en el colectivo me sabe mal porque no hemos logrado el objetivo de ascender», lamenta Aranda.

Es la primera vez que Javier Aranda Nieto (Mérida, 18 de abril de 1988) acaba como máximo goleador de una competición sénior. Y ya le han llamado equipos de Tercera. Su mejor registro fue en su etapa con la UD Badajoz donde marcó 14 goles en 20 partidos. De pequeño, en la cantera del Mérida era más habitual verle al frente de la tabla de realizadores en categoría alevín. Del conjunto romano dio el salto al Imperio en Tercera para emprender un recorrido por toda la geografía extremeña que le llevó a Miajadas, UD Badajoz, Coria, San José, de nuevo al club unionista pacense, Díter Zafra, Azuaga y una doble ida y vuelta entre Pueblonuevo y Santa Amalia. En verano, se pone a punto en su particular pretemporada con el Conil donde veranea.

Ahora defiende la elástica del equipo amaliense en la Primera Extremeña. «Hacía muchos años que no disfrutaba tanto del fútbol. Desde la época en la UD Badajoz. Me da pena no haber podido lograr el ascenso por el grupo. El Santa Amalia es una piña como lo era aquel UD y lo es ahora el CD Badajoz, al que sigo mucho. Soy amigo de César (Morgado) y hablo con él y lo que están haciendo es impresionante», apunta el jugador emeritense.

«Ricardo Fernández ha sacado lo mejor de mí y me ha devuelto la ilusión por el fútbol», señala el goleador Javi Aranda

En Santa Amalia ha recuperado la pasión por jugar y se lo debe al técnico. «Tengo que dar las gracias a Ricardo Fernández. Esta temporada ha sacado lo mejor de mí, he rendido mucho y me ha devuelto la ilusión por el fútbol», señala. El Santa Amalia ha acabado séptimo del grupo 1 con 58 puntos y el segundo equipo con más goles a favor con 70 tantos, solo superado por el campeón Trujillo con 74. Se ha quedado a un punto del playoff cuya última plaza se ha llevado el Talayuela con 59. «Ha sido una pena porque dependíamos de nosotros mismos en la penúltima jornada ante el Amanecer. Íbamos 0-2 al descanso y en la segunda nos empataron a dos. En el 93 fallamos un penalti que me hicieron a mí y después nos señalaron otro en contra que significó el 3-2 y nos quedamos fuera».

Aranda ha anotado 25 goles, por delante de Manuel Méndez, del Badajoz Promesas, que metió 22 en el grupo 2. «Se lo dedico a mi abuelo Celestino, que ya no está conmigo. La última vez que gané el pichichi fue con el Mérida en alevines y lo celebré con él. Espero que, esté donde esté, se sienta orgulloso de su nieto. Siempre me llamaba 'amigo'».

Javi Aranda es profesor de Educación Física en la Cooperativa Docente San Juan Bosco de Mérida. El delantero tiene en sus compañeros del colegio su apoyo y fieles seguidores de su trayectoria. «Rodrigo, Silvestre, Francis y en especial Abel, que me acogió desde el primer minuto, son geniales. Siempre están pendientes de mis resultados y me estaban esperando en la boda cuando llegué de jugar. Me hicieron una celebración muy chula».

Y como goles son amores, varios equipos de la Tercera extremeña ya han llamado a su puerta atraídos por sus 25 dianas. Javi Aranda aún no sabe lo que hará la próxima temporada, aunque tiene claro que le queda combustible para rato. «Ahora busco más la comodidad y donde me sienta a gusto cerca de Mérida. En Santa Amalia estoy muy bien. Lo importante es seguir en el colegio y ahora desconectar y disfrutar del verano».