El CF Jaraíz, el aspirante más aplicado y precoz para el ascenso a Tercera

Hace un lustro, cualquier jaraiceño se frotaría los ojos si repasara la trayectoria reciente del club de fútbol de la localidad. En 2021 se coló en la fase de ascenso a Tercera, pero el Don Álvaro le arrebató la posibilidad de estrenarse en una categoría de índole nacional. Al curso siguiente, en el que cumplía medio siglo de vida, cayó en el primer cruce ante el Gévora. Y no tiene intención de parar hasta cumplir la gesta y pasar a la historia del balompié verato.

Este 2023 se han apresurado en tener listos sus deberes, destapándose como el alumno más aventajado de la clase en la Primera Extremeña. El domingo pasado, a seis jornadas de la finalización del campeonato, sacaron su pasaporte para pelear de nuevo por el objetivo que se les resiste. «Es lo que llevamos tres años queriendo lograr y la primera parte ya la tenemos», relata su presidenta, Ana Isabel Paniagua.

Es el único conjunto de los 48 que concurren en la sexta división que lo ha logrado con tanta premura. El triunfo en su feudo ante el AD Puente SF y los pinchazos del Talayuela y el Amanecer permitían a los pimentoneros amasar una mullida distancia de 18 puntos (los mismos que quedan en juego) sobre el quinto y el sexto, en un sistema de competición que permite a los cuatro primeros acceder a la siguiente fase. Ahora queda lo decisivo y lo más difícil. «Creemos que estamos un poquito mejor preparados que en otras ocasiones, aunque nunca se sabe lo que puede pasar porque todos los rivales son muy difíciles», relata la directiva.

Se ha dado un paso previo, pero aún queda afianzarlo y adjudicarse la primera plaza del grupo 1 que da acceso a la eliminatoria de campeones. «No nos podemos relajar», esgrime. Especialmente porque el Moraleja acecha a cinco puntos agazapado para intentar aprovechar cualquier traspié. Los enfrentamientos directos entre ambos se saldaron con un 0-4 para los pimentoneros en la ida y empate a uno en la vuelta, por lo que el goalveraje favorece a los veratos.

Paniagua recalca que la implicación de toda la localidad está siendo decisiva para que el Jaraíz sea un aspirante recurrente en el asalto a Tercera. «Los aficionados quieren ir a verles porque lo están haciendo muy bien, no se había visto jugar nunca a los chicos como este año». Ese refuerzo ha sido sensible también a nivel de patrocinio de las empresas, «todo el pueblo se ha volcado con el equipo». Eso ha permitido dar un salto cualitativo y confeccionar una plantilla más completa y con savia de más allá de los límites de la comarca. «Hemos traído gente un poquito mejor y de otros lugares. Otras veces el 90% de los futbolistas eran del pueblo, este año son la mitad». Como suele ser habitual en el fútbol amateur, predomina un perfil joven, aunque dispara la media de edad Yoni que, a sus 41 años, no ha perdido el olfato, «está hecho un chavalín», comenta su presidenta entre risas.

El ambiente es inmejorable y ha brotado un vínculo que germinó en el césped y que ha florecido más allá de sus fronteras. «Normalmente todos los viernes hacemos algo. Si no es un aficionado, es un jugador o un directivo el que organiza una barbacoa o algo parecido para que nos juntemos». Siempre y cuando el entrenador dé su beneplácito, porque mientras las cosas van bien es permisivo, pero no quiere distracciones si se tuerce el rumbo.

Buen ambiente

El buen rollo impera en el grupo hasta tal punto de que uno de los integrantes de la plantilla, Manuel Liberal, le pidió matrimonio a su novia tras una sesión del equipo e invitó a todos a una fiesta para celebrarlo. «Hemos creado una gran familia, entre ellos la relación es muy buena y eso ayuda mucho», comenta Ana Isabel Paniagua, que en 2021 asumió su tercera legislatura en un cargo que ostenta desde hace una década, «se dice pronto», reflexiona al echar la vista atrás.

El deporte rey siempre ha estado presente en su vida. Tras practicarlo en su juventud, decidió darle un impulso en el pueblo desde la gestión. «En categorías inferiores había una escuela pero no se hacía cargo de todo el fútbol y junto con otros padres creamos una». Y su labor no pasó desapercibida. «La cosa no iba muy bien en el Jaraíz, me ofrecieron ser presidenta y aquí estamos desde entonces... Hasta que me echen», comenta en tono de humor.

Considera que empieza a normalizarse que haya mujeres en cargos directivos en los equipos y que ha tenido mucha suerte porque salvo excepciones no se ha encontrado con situaciones incómodas con el machismo como protagonista. Y aunque momentos tan cotidianos como entrar en el vestuario le generan cierto reparo en ocasiones, lo vive con naturalidad: «Por mi parte hay un poco de pudor, pero al final digo ‘¡bah, no pasa nada, si soy casi como su madre! No hay ningún tabú de nada», relata.