Batacazo de Italia, fuera del Mundial por segunda vez consecutiva

Macedonia del Norte protagonizó la gran sorpresa en las primeras eliminatorias de la repesca para el Mundial de Catar 2022 al noquear a Italia en Palermo gracias a un enorme disparo de Traijkovski, ya en el descuento. El exdelantero del Mallorca, ahora en Arabia Saudí, se convirtió en el héroe nacional de un pequeño país que jamás ha estado en una Copa del Mundo como nación independiente, pero que afrontaba este 'match ball' eufórico. No pudo en su grupo con Alemania pero se clasificó segundo, por delante de Rumanía, Armenia e Islandia. Se la jugarán los balcánicos el próximo martes en Oporto ante Portugal, que no falló y venció a Turquía (3-1) en Do Dragao.

Hecatombe de Italia en esta repesca envenenada que le deja fuera por segunda vez consecutiva de un Mundial. Un drama para los tetracampeones del mundo y campeones continentales el pasado verano en Wembley. Un lamentable final para Mancini en el banquillo de la 'Azzurra', que no mereció perder y sufrió la crueldad del fútbol. Atacó mucho, dominó siempre, disparó hasta en treinta ocasiones, pero no tuvo pegada y cayó en el segundo lanzamiento a puerta de los normacedonios, que resistieron y aprovecharon su momento para hacer historia. El martes toda la presión será para los lusos, muy favoritos, y eso es una ventaja para el combinado en el que brilla Bardhi, fino centrocampista del Levante.

Como se suponía, Italia tuvo desde el principio el balón y el dominio del juego, pero le costó generar grandes ocasiones ante un rival humilde que, como todo enemigo balcánico, conoce de maravilla oficio. Ya en el primer acto, a los 'azzurri' les faltó un punto más de contundencia al acercarse al área, una marcha más. Su mejor ocasión se produjo tras un error en la salida desde atrás de Dimitrievski, pero que no supo resolver Berardi porque tiró demasiado flojo y le dio tiempo al portero del Rayo a corregir su posición. Se acentuó el dominio italiano tras el descanso, con sucesión de cambios ofensivos, pero los constantes ataques, centros y disparos no se traducían tampoco en ocasiones clarísimas. Entre los centrales rivales y Dimitrievski, muy valiente en las salidas, cortocircuitaron a la decepcionante Italia.

Exhibición de Bale

Lo de Gareth Bale cada vez que se marcha con su selección es como una provocación al Real Madrid. Esta vez, un espectacular doblete del galés noqueó en Cardiff a la Austria de David Alaba (2-1) y dejó a los dragones a un partido de poder estar por segunda vez en un Mundial, que sería el primero para el madridista errante. Se jugarán el pase a la gran cita de Catar frente al ganador de la eliminatoria que Escocia y Ucrania tienen que disputar en el Hampdem Park de Glasgow. Un partido que debido a la invasión rusa ha sido aplazado hasta la ventana de junio, cuando ya se haya celebrado el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Los galeses tendrán la ventaja de actuar de nuevo en casa.

Ampliar Los galeses celebran el gol segundo gol de Gareth Bale. efe

Resulta que Bale no juega con Carlo Ancelotti desde los últimos minutos del partido de Champions ante el PSG, donde para más inri entró en el campo poco antes del gol de Kylian Mbappé, que ya son dos años sin participar en el Santiago Bernabéu y que se borró del clásico del pasado domingo por sus recurrentes molestias en la espalda. Llegado a Cardiff, sin embargo, el delantero cambió el chip, ejerció de líder desde el principio de la concentración y arengó a sus compañeros asegurando que se encontraba en muy buena forma, tras haberse preparado en los últimos meses solo para esta repesca.

Y vaya que si estaba listo para este duelo histórico del País de Gales, que no acude a un Mundial desde Suecia'58 pero ya sorprendió al competir en las dos últimas Eurocopas y alcanzar incluso la semifinal en la de Francia. El combate entre galeses y austriacos era nulo y bastante aburrido en el Cardiff City Stadium, pero antes de la media hora lo desequilibrió el fubolista del Real Madrid con un prodigioso lanzamiento de golpe franco. Empeine puro y balón a la escuadra. Pero su exhibición fue más allá. Cuando los centroeuropeos trataban de recomponer la figura a partir de los galones de David Alaba, de nuevo resultó decisivo en los primeros compases de la segunda mitad. Recogió un rechace dentro del área, armo la zurda y colocó el balón cerca de la escuadra de Lindner. Lo celebró con rabia y grito incluido, dedicado a sus detractores. Acortó distancias Austria, gracias a un disparo de Sabitzer desde la frontal que golpeó en Ben Davies y despistó al portero Hennessey, pero los dragones triunfaron.

Portugal, con apuros

Con goles de Otávio, Diogo Jota y Matheus Nunes se impuso Portugal a Turquía en Do Dragao, donde la selección lusa sufrió tras el descanso después de que marcase Yilmaz, que falló, sin embargo, el penalti que hubiera dado el empate al equipo otomano en el minuto 84. El VAR llamó al árbitro por una patada de Joao Fonte a Ünal en un balón dividido, pero el capitán de Turquía mandó a la grada la pena máxima y Portugal se salvó de la prórroga. No marcó Cristiano Ronaldo, que cedió el protagonismo del triunfo a Otávio. El centrocampista del Oporto abrió el marcador al cuarto de hora tras un disparo al poste de Bernardo Silva y, al filo del descanso, dio la asistencia del segundo tanto al delantero del Liverpool.

El asedio de Portugal desde el pitido inicial no tardó en tener premio contra una selección desbordada en el período inicial por el toque y la velocidad local, aunque el equipo turco se estiró tras verse en inferioridad y tuvo sus oportunidades para empatar. Cristiano se desesperaba por cabecear rozando el palo un saque de falta y resbalarse cuando se le presentaba la oportunidad de resolver, pero con el control y el peligro al ataque que exhibía Portugal tenía que llegar el 2-0, firmado por Diogo Jota tras una gran jugada colectiva En la reanudación, sin embargo, Portugal se vio sorprendida porque la orgullosa Turquía dio un paso al frente y, tras el tanto de Yilmaz en el 65', siguió amenazando a la contra. Con la ayuda del videoarbitraje incluso puso en peligro la victoria lusa, hasta que el veterano delantero mandó a las nubes desde el punto de penalti y en el 94' Nunes sentenció a la contra.

Suecia se la jugará contra Polonia La otra final por una de las tres plazas europeas que faltan por decidir para el Mundial de Catar 2022 enfrentará a Suecia con Polonia, el próximo martes en Chorzow. La selección de Robert Lewandowski ya estaba clasificada sin jugar por la suspensión de Rusia a causa de la invasión de Ucrania, mientras que los nórdicos clasificaron anoche tras vencer a la República Checa en la prórroga gracias a un gol de Robin Quaison en Solna.