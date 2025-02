Insultan a personas con discapacidad en un partido en Plasencia

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Martes, 15 de marzo 2022, 07:35 | Actualizado 13:40h. Comenta Compartir

Todo sucedió en el transcurso del partido de la Primera Extremeña entre el Ciudad de Plasencia y el Cabezuela, celebrado en el campo placentino de La Vinosilla. Un grupo de usuarios de Placeat, asociación que trabaja a favor de las personas con discapacidad intelectual, sufrió un episodio de insultos a cargo de varios asistentes que hizo que tuvieran que abandonar las instalaciones al sufrir «una delicada situación de nerviosismo», tal y como indica el comunicado emitido por el Ciudad.

Ambos clubes se pronunciaron en redes sociales para denunciar tales hechos y para desmarcarse de la actuación de esos aficionados, cuya identidad se desconoce. «Creemos que este tipo de personas tienen que estar totalmente fuera de los espacios deportivos y no encontrar justificación ni defensa por parte de ninguna entidad (...) Queremos transmitir a los usuarios y usuarias de Placeat nuestro apoyo incondicional y todos nuestros ánimos, esperando seguir viéndolos en nuestros encuentros disfrutando de nuestro deporte y que no vuelva a repetirse una situación como la del domingo», dice el comunicado publicado en Facebook.

«No podemos llamarlos aficionados al fútbol ni encuadrarlos en ninguna afición concreta, ya que aunque vinieran con el club de Cabezuela, no representan los valores del fútbol y mucho menos los de un club tan respetable como el de la localidad jerteña», insiste el texto del club placentino. «Nuestro club siempre se caracterizará por ser una entidad diversa, inclusiva e integradora y bajo estos preceptos siempre estaremos abiertos a la participación de cualquier colectivo en todas nuestras actividades», acaba diciendo el Ciudad de Plasencia.

Por su parte, el Cabezuela quiso desmarcarse de forma contundente de un comunicado en el que se apuntaba que esos aficionados pudieran proceder de la localidad del Valle del Jerte. «Desde el Club Polideportivo Cabezuela, quiero decir que los insultos vinieron de un aficionado del Ciudad. Viendo que esas personas estaban animando al Cabezuela, no le debió de gustar y de ahí los insultos. Una pena, pero es lo que hay cada domingo en los campos de fútbol. No queremos comernos lo que no es nuestro y pedimos respeto hacia nuestro club y, sobre todo, a nuestra afición que a lo único que se dedica es a animar a su equipo y lo hace muy bien», decía su presidente Tomás Flores.

Placeat también emitió un comunicado en el que agradece a ambos clubes su apoyo y su rechazo a este tipo de conductas. «Sabemos que estos comportamientos son aislados y que todas las aficiones y los clubes que respetan los valores deportivos los repudian sin ninguna duda».

El partido acabó con el resultado de 0-1 a favor del Cabezuela, en lo que es su primera victoria de la temporada.