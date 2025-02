El inagotable filón de los finales del Cacereño

Manuel García Badajoz Martes, 15 de marzo 2022, 22:28 Comenta Compartir

Nerea Sánchez, delantera del Cacereño, fue profética sobre un desenlace en el derbi que lleva siendo una tónica más que habitual en los encuentros del conjunto verde esta temporada. «No dejamos de creer hasta el último minuto, tenemos buenos números en esos tramos y eso denota que el equipo está físicamente muy bien, porque marcamos muchos goles en los finales». Eran sus palabras en la víspera del envite del pasado sábado en referencia al enfrentamiento de la primera vuelta en la jornada 6 con el Civitas Santa Teresa. En aquella ocasión, las locales lograron voltear el marcador y llevarse los tres puntos cuando todo apuntaba a que se irían de vacío. Las rojiblancas se adelantaron por mediación de Laura en los primeros compases, un gol de Ariadna en propia puerta ponía las tablas y Yipsy Ojeda desnivelaba la balanza en el último cuarto de hora del choque.

Pero llegó la remontada. Dos tantos en el descuento de Cristi Medina y Angie Castañeda decantaron la contienda en favor de las jugadoras de Ernesto Sánchez. Un guion parecido volvió a repetirse en el campo de San Roque, aunque en esta ocasión para firmar unas tablas que no sirven a ninguno de los dos, porque corta la progresión de las pacenses y le hace perder fuelle a las visitantes en su pugna trepidante por un liderato que ha vuelto a manos del Alhama, que además tiene un partido menos. Pizarro adelantaba al Santa por dos veces, con la diana de Elsa Guerra intercalada, y en el 94 Ayaka desataba la alegría cacereña para cerrar un duelo apasionante.

El Cacereño se ha acostumbrado a ese tipo de finales desde que comenzó la competición en el Grupo Sur de Reto Iberdrola. No en vano, casi la mitad de los 38 goles que registra su casillero se han producido en los 20 minutos finales de los encuentros. Concretamente han sido 18 los que han cosechado en esa fase postrera y siete han sido decisivos de manera directa para generar unos dividendos de hasta 10 puntos. El primer precedente se hizo esperar poco y además las extremeñas probaron de su propia medicina.

En la jornada que abría el curso, frente al Pozoalbense, Manoly Baquerizo adelantaba a las suyas en el minuto 73, pero las andaluzas igualaban el choque en el 90. Dos semanas después, ante el Tenerife B, Angie Castañeda se estrenaba como goleadora en su debut para certificar el triunfo (1-2) en el 96 con un cabezazo inapelable. También fue clave el tanto de Nerea ante el Femarguín para rascar un punto en el 89, después de que las canarias se quedaran con diez por la expulsión de Astrid. En el duelo aplazado por la covid de la jornada 13, que se disputó el 2 de febrero, fue la central canterana María Corbacho la que selló la victoria en el 73, inaugurando su cuenta realizadora en la categoría de plata.

No han sido tan cruciales para sumar, pero el Cacereño acumula otras once dianas que han tenido como denominador común que se anotaron in extremis. En la jornada 4, Cristi Medina sentenciaba el duelo ante el Juan Grande estableciendo el 2-0 definitivo en el 88. En Castellón, Angie Castañeda, en el 82, y Manoly Baquerizo, en el 87, redondeaban la goleada (0-4). En la jornada 7, en el partido loco que les midió con La Solana (5-4), Nerea marcaba en el 74, Manoly Baquerizo en el 80 y Mara en el 83 para empatar un 4-1, pero las manchegas daban un zarpazo incontestable en el 94 para dejar los puntos en casa. Frente a RU Tenerife ha sido casi un calco con sendos 2-0. En la primera vuelta, Akari adelantaba a las extremeñas en el 53 y Edna sentenciaba en el 89, mismo minuto y autora que en el segundo envite, con la única diferencia de que en territorio isleño fue Manoly Baquerizo, en el 18, la que golpeaba primero.

En el enfrentamiento directo de la jornada 12 frente al Alhama, Gabi Ngaska recortaba distancias en el 79 con el 2-3, pero poco después Sara Rubio conseguía el cuarto. Por último, en la victoria holgada ante el Pozoalbense (4-1) de hace diez días, Cristi Medina, en el 74, y Edna, en el 89, aumentaban la ventaja del equipo que dirige Ernesto Sánchez.