La ilusión de la Copa seguirá en Sevilla

El Villanovense recibirá al líder de Primera el 1 de noviembre y visitará el Sánchez Pizjuán en diciembre | El sorteo no dejó uno de los premios gordos, pero la directiva, la plantilla y Julio Cobos valoran con satisfacción la cercanía del emparejamiento ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 20 octubre 2018, 10:45

Ilusión a medias en el Villanovense, que no logró el Gordo en el sorteo de Copa del Rey, pero sí una de las mejores 'pedreas': el Sevilla. «Ya estar hoy aquí, en un sorteo con este nivel de equipos, es para estar contentos y satisfechos de poder poner al Villanovense otra vez en la élite del mapa nacional del fútbol», expresaba el presidente del conjunto serón, José María Tapia, minutos después del sorteo.

El actual líder de la Liga Santander, cinco veces campeón de la Europa League y uno de los mejores equipos del fútbol español que cuenta en sus filas con jugadores como André Silva, Ben Yeder, Jesús Navas, Sarabia o el 'Mudo' Vázquez. También con uno de los estadios icónicos de la geografía nacional como es el Ramón Sánchez Pizjuán, ubicado en el barrio de Nervión de la capital hispalense.

Pero si hay algo que motiva al entorno del Villanovense es la cercanía que va a facilitar el desplazamiento de numerosos aficionados. «Es muy cerca y en buena fecha, creo que va a ser una cita muy bonita para Villanueva de la Serena y para toda Extremadura, para todos los que quieran ver un gran partido en un gran estadio», añade Tapia.

También lo ve así el capitán de los verdes, Ángel Pajuelo, que confiesa que había soñado con un enfrentamiento ante Madrid, Barcelona o Atleti, pero que cree que será un partido especial. «Quieres llegar a esta eliminatoria para jugar contra un equipo europeo y poder visitar un estadio como el Sánchez Pizjuán, que no es algo que suceda todos los días, va a ser especial tanto para nosotros como para los aficionados», indica.

Aunque, antes de viajar a Sevilla, se disfrutará de un nuevo duelo de altura en el municipal villanovense. El club serón anunciaba ayer que el partido de ida se disputará el 1 de noviembre a las 16.15 horas.

Cobos, ausente en el sorteo

Con la sonrisa a medias, pero con mucha felicidad en la plantilla, cuerpo técnico y directiva tras el sorteo, en el que al igual que hace tres años hubo un gran ausente: Julio Cobos. El técnico de Valdehornillos optó una vez más por seguir el sorteo desde casa. «Lo he vivido en el mismo sitio, pero no ha habido la misma suerte, lo he visto en casa, con nervios, pero bien», apuntó ya por la tarde en rueda de prensa.

Pese a la ligera decepción inicial, Cobos lo valora como un premio. «Así lo dijimos desde el momento que pasamos la eliminatoria, todos los equipos que nos hemos clasificado queríamos Madrid, Barcelona o Atleti, no ha podido ser, pero muy contentos de que sea el Sevilla», reconoce.

Será especial para él a nivel personal, pues como jugador militó durante cuatro años en el Sevilla Atlético. «Sé de la grandeza que tiene ese club», afirmaba, «actualmente, es el líder de Primera División, hace poco ganó al Madrid 3-0 y creo que está relativamente cerca para que nuestros aficionados puedan ir a ver el partido y disfrutar del mejor himno de España».

Sin embargo, la ilusión de la Copa del Rey contrasta con la preocupación por la situación en Liga. Por eso, Cobos no quiere que haya distracciones hasta el 1 de noviembre. «Falta mucho para ese partido, ya sabemos que nos toca el Sevilla, pero hasta ese día no le daremos vueltas. Nos tenemos que centrar en la Liga, intentar ganar el partido del domingo, que no va a ser fácil, y ya habrá momentos para hablar del Sevilla, que no me preocupa, me preocupa el Granada».

Ese tiempo que falta aún para el partido es el mismo al que hace referencia Pablo Machín, entrenador del Sevilla. «El Villanovense no está pasando por su mejor momento clasificatorio, pero lo pondrá complicado, y aunque no están en su mejor momento, aún queda mucho para ese partido», señaló en la previa del importante partido de los sevillistas hoy ante el Barcelona.

Por su parte, Paco Gallardo, adjunto a la dirección de fútbol del Sevilla, también valoró, en declaraciones recogidas por EFE, el emparejamiento destacando que se trate de un rival cercano y que conocen, pues comparten grupo en Segunda B con su filial, el Sevilla Atlético. «Es importante no tener que desplazarse muy lejos por la cantidad de viajes que llevamos ya. Es el mejor rival de Segunda B que nos podía tocar, ya que tenemos mucha información sobre ellos que seguro el míster podrá aprovechar», explicó Gallardo a los medios del club hispalense.

Además, Gallardo ya avanzó que Machín aprovechará la cita copera para dar minutos a los futbolistas menos habituales, «porque todos están capacitados para jugar partidos de alto nivel».