La Juventus despide a Igor Tudor

Igor Tudor ya no es entrenador de la Juventus. El hasta ahora técnico de la Vecchia Signora ha sido destituido de la escuadra italiana tras encadenar ocho partidos sin conseguir la victoria. «La Juventus comunica que hoy ha destituido a Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci», informó el club.

Su sustituto «temporalmente» será Massimiliano Brambilla, técnico de la Juventus Next Gen, y que estará en el banquillo para el partido Juventus-Udinese del miércoles por la noche. La decisión se esperaba después de que la Juventus perdiera este fin de semana ante la Lazio (1-0), con un solitario gol de Basic. Sin embargo no ha sido hasta este lunes cuando se ha hecho oficial su salida de la entidad juventina.

Tres derrotas consecutivas

El técnico croata, que llegó hace 218 días para sutituir a Thiago Motta. se marcha de la Juventus tras dirigir al equipo esta temporada en once partidos (ocho en la Serie A y tres en la Champions League), en los que sólo ha conseguido tres victorias, cinco empates y ha sufrido tres derrotas. De hecho, la Vecchia Signora no ha ganado todavía en los tres partidos que ha disputado en la máxima competición europea (dos empates y una derrota).

En la Serie A, el equipo marcha en la octava posición con 12 puntos, a seis del Nápoles -actual líder-, mientras que en ocupa el puesto 25 de la fase Liga de la Champions, con apenas dos puntos de seis posibles.

Su trayectoria al frente de la Juventus empezó con tres victorias, las únicas que ha logrado en su etapa en el banquillo de la Vecchia Signora, ante Parma, Génova e Inter, pero a partir de ahí el equipo se ha difuminado en el terreno de juego. Tras encadenar cinco empates consecutivos, las tres últimas derrotas (dos en Liga y una en Champions), han sido suficiente argumento para que la entidad juventina haya decidido dar un cambio de rumbo en el banquillo.