Hoy comienza la Copa Federación

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:10

La primera eliminatoria de la fase autonómica de la Copa Federación echa a rodar hoy con la disputa de tres enfrentamientos en formato de partido único definidos por sorteo. El CP Montehermoso recibe en el Municipal al Moralo a partir de las 11.00 horas. Ya en el turno vespertino, el CD Gévora y el Atlético Pueblonuevo se miden en el campo del conjunto pedáneo a las 19.45. Cierra la serie el partido que acoge el Municipal de Santa Amalia entre el equipo local y el Villanovense a las 20.30 horas.