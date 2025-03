Detenido un hijo de Laporta acusado de malos tratos a su pareja

colpisa Domingo, 16 de octubre 2022 | Actualizado 25/10/2022 18:50h. Comenta Compartir

Joan Laporta, uno de los hijos del presidente del FC Barcelona, fue detenido en la tarde del pasado 16 de octubre (en un primer momento se atribuyó por error a Guillem Laporta) en un restaurante del centro de Madrid por presuntamente maltratar a su pareja, apenas una hora antes del inicio del clásico disputado en el Santiago Bernabéu. El hijo del dirigente barcelonista comenzó a zarandear y amenazar a su pareja delante del resto de comensales que se encontraban en un local de la calle Miguel Ángel, cercano al estadio del Real Madrid.

Fueron unos escoltas de una ministra del Gobierno que se encontraban en el restaurante quienes llamaron a la Policía tras ver el comportamiento del hijo de Laporta. Al personarse los agentes de la Policía Nacional el joven también se mostró agresivo con ellos, y se resistió a ser detenido. A Joan Laporta incluso tuvo que administrársele un calmante por parte de los servicios sanitarios del Samur.

Tras su detención, el hijo del máximo dirigente del club azulgrana fue trasladado a las dependencias de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) -también se presentó su padre-, donde se tramitaron las diligencias de investigación. Aunque según diversas fuentes la pareja del hijo del presidente blaugrana no denunciará la supuesta agresión, está acusado de un delito de malos tratos.

D. Guillem Laporta Echevarría, hijo del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha dirigido a este medio que en una información publicada le identificó por error como el detenido, cuando en realidad no fue él a quien arrestaron los agentes. El detenido fue su hermano Joan. «Ciertamente no fui detenido por la Policía Nacional ni por ningún otro cuerpo policial el pasado día 16 de octubre de 2022», explica.

«En el momento de los hechos narrados en la pieza periodística me encontraba en Barcelona, mi ciudad de residencia, y a lo largo de la jornada no me desplacé a Madrid, ni con ocasión del mencionado partido de fútbol entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona, ni por ningún otro motivo», aclara a este medio Guillem Laporta.