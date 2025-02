El gurú del sentido común en la nutrición

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 12 de abril 2023, 21:01 Comenta Compartir

Puede que llamar a un experto en nutrición entre las 14.30 y las 15.30 horas no sea la mejor opción, pero bastan 15 minutos de conversación con él para detectar una de las armas principales en el discurso del doctor Escribano, además de su conocimiento e impecable trayectoria: el «sentido común», como él mismo desvela y, a su juicio, hoy tan denostado. Este catedrático y experto en Endocrinología, Nutrición y Medicina Deportiva, auténtico pionero en la estrecha relación actual entre alimentación y deporte, sobre todo fútbol, se convirtió en muy mediático a finales de los 90 con los éxitos del Sevilla FC por sus denominadas 'papillas' en la época de Caparrós y Juande Ramos, quien después se lo llevaría al Real Madrid. El 19 de abril, junto al cardiólogo del Hospital Universitario de Badajoz Antonio Chacón, acudirá a la Federación Extremeña de Fútbol, en cuya sede pacense ofrecerá una charla sobre las pautas en la alimentación dentro de las jornadas de la Comisión Médica de la FExF, sobre la que tiene palabras muy amables pues como hiciera él, esta idea está ejerciendo de avanzadilla que poco a poco irán retomando las demás territoriales.

«La charla trata las pautas que debe seguir una persona que haga deporte, no solo los profesionales, que lo tienen todo muy bien estructurado, sino gente joven, niños que están comenzando en el fútbol. Hablarles de la importancia que tiene la alimentación para su crecimiento y su gestión deportiva, evitar lesiones, lo que hay que comer antes y después de un partido, la noche anterior, la hora a la que sea, etc. Todo eso que nosotros llamamos estrategia nutricional», resume el doctor Escribano, testigo en la actual época de cómo ha cambiado el deporte rey en lo relativo a la nutrición y el cuidado médico de los futbolistas. Todos recordamos los años 70 y 80, cuando más de algún jugador estaba sobrepasado de peso. «Hoy eso es impensable. Di Stéfano corría unos seis kilómetros por partido y hoy se pueden hacer hasta 13 y 14. La exigencia es muy alta y la alimentación debe estar muy estructurada porque es la gasolina, además del hierro, potasio, etc. Y fuera de los profesionales, porque hay un millón de fichas en España, hay que enseñar a los jóvenes a que tengan una vida sana».

«Asocié la Endocrinología con la medicina deportiva cuando nadie lo hacía. Antes a los futbolistas les daban un potaje, les quitaban el agua, etc.» Antonio Escribano Catedrático de Endocrinología, Nutrición y Medicina Deportiva

Nacido en Córdoba en 1950, Escribano fue pionero en nuestro país. Un adelantado a su tiempo ya que hace veinte años nadie hacía lo que él hacía cuando Caparrós lo fichó para el Sevilla. «Soy catedrático en Endocrinología y Medicina Deportiva, tengo los dos títulos, y entonces asocié una cosa y la otra, cuando nadie lo hacía. Antes a los futbolistas les daban un potaje, les quitaban el agua, etc.».

Ha pasado por 23 clubes de fútbol, más que la mayoría de jugadores, antes de incorporarse a la Federación Española de Fútbol, donde ha trabajado con la selección desde Del Bosque hasta Luis Enrique. También fichó por la selección nacional de baloncesto en nuestra época dorada. En la RFEF entró de la mano de Juan Espino, que dirigía la comisión médica federativa nacional y que le volvió a llamar para integrar la extremeña. «La comisión médica fue una gran idea del presidente Pedro Rocha y de Juan Espino para orientar en todas las facetas médicas del fútbol. Es la primera territorial que lo aprueba y me parece una gran iniciativa». Como colofón, ha sido contratado por otros deportistas de élite, toreros, e incluso alguna modelo.

Del Sevilla recuerda que la coincidencia de su aterrizaje en el club del Nervión con los grandes éxitos alcanzados –hasta fue nombrado mejor equipo del mundo– hizo que se dispararan todo tipo de comentarios sobre sus famosas 'papillas', aunque subraya que también se repitieron en el Tottenham, el Atlético de Madrid, Getafe, Numancia u otros equipos. «Algo tendrá el agua cuando la bendicen», bromea. «Era un diseño bioquímico, casi de laboratorio, que lo hacíamos en los mismos hoteles antes de los partidos, pero no era nada del otro mundo. Eran alimentos normales en sus dosis adecuadas y el momento justo para consumirlo».

«Hay mucho bloguero, internet..., viven de ello y necesitan que la gente pinche. Cualquier día dirán que los burros vuelan» Antonio Escribano Catedrático de Endocrinología, Nutrición y Medicina Deportiva

Fue sonada también su crítica a las dietas veganas, calificadas por él como un «esnobismo», y al acoso al consumo de carne. «Somos omnívoros desde hace millones de años. Me parece un anacronismo absurdo que mucha gente se lo toma de forma militante. Lo que pasa es que en el mundo actual todos quieren ser originales, buscar lo novedoso. Parece que el sentido común no está de moda y si dices la verdad o lo lógico les molesta. Si te tomas dos kilos de brócoli también acabas en el hospital. La OMS –Organización Mundial de la Salud– hablaba del consumo excesivo de carne, pero también de todos los alimentos. Con el tema de las dietas hay mucha gente que lo que quiere es ganar dinero buscando cosas raras. Hay mucho bloguero, internet, muchos que viven de ello y necesitan que la gente pinche. Cualquier día dirán que los burros vuelan. Ahora está el tema del medicamento de los diabéticos, que tiene como efecto secundario que eleva el azúcar y produce sensación de saciedad, pero ese medicamento es exclusivo para los diabéticos. La gente se lo pincha y no saben dónde se están metiendo. Yo he visto de todo, hasta pastillas con gusanos que decían comerse la comida».

'La importancia de la alimentación en el Fútbol' será el tercer taller promovido por la Comisión Médica de la FExF, a la que pertenecen tanto Antonio Escribano como Antonio Chacón, después de los referidos al soporte vital básico y a la salud cardiovascular. Tendrá lugar entre las 17.00 y las 20.00 horas, dirigido a personal de clubes, entrenadores y árbitros extremeños. En la web de la FExF aparece la información para los interesados en inscribirse. Las plazas son limitadas y es gratuito. Lo que no es gratuito es descuidar la salud.

