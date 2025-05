Una guerra con sentido contra los insultos en el fútbol

marco a. rodríguez Badajoz Sábado, 26 de febrero 2022, 14:21 Comenta Compartir

Son muchas las lacras contra las que se lucha en el mundo del fútbol, desde los organismos más mundiales y elitistas hasta las entidades más humildes. En los últimos años se ha avanzado en materias como el racismo, el control de los ultras en los estadios, la prohibición de las peligrosas bengalas, etc., pero aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo los insultos, esencia misma –en sentido negativo– del balompié y que son tan difíciles de erradicar. La Federación Extremeña de Fútbol ha ideado una campaña de sensibilización bajo la denominación 'Stop insultos. Dicen muy poco de ti', con el objetivo de que sea el propio autor de los improperios el que se dé cuenta de que está actuando de forma incorrecta. La intención es concienciar a todos los estamentos del fútbol de la gravedad de estas acciones, bien se dirijan a los rivales, los árbitros o al público contrario.

Una campaña que proviene del Plan Estratégico 2020-2024 del ente federativo regional y consiste en la emisión en redes sociales de una serie de vídeos donde personajes del fútbol extremeños que lanzarán mensajes para hacer frente a este vicio de los humanos por el cual se arropan en las masificaciones para descargar la ira, las fobias y sus propias limitaciones contra algún actor del espectáculo sin caer en que es él quien está dando dicho espectáculo. Además, se permite la interacción del aficionado mediante el hashtag '#StopInsultosFEXF' por si alguien quiere añadir alguna aportación al buen comportamiento de quienes asisten a un partido de fútbol.

El primero de esos vídeos tiene como protagonista al colegiado de Primera División e internacional extremeño Jesús Gil Manzano, que estrenó la campaña el pasado 17 de febrero. «Insultar es una falta de respeto que no debería tener cabida en nuestros campos de fútbol», expresaba el árbitro en el Twitter de la FExF. En contacto con este periódico, el de Don Benito incide en la necesidad de hacer ver al que cae en estas malas conductas de que su actitud es errónea y eso, lo más apropiado es que sea labor de su entorno. «Sí, esa es la idea, que se tome conciencia de que esas actitudes no se pueden normalizar ni en el fútbol ni en ningún ámbito. Y es importante que el entorno también haga ver a esos individuos que esas actitudes no son bienvenidas en ningún caso».

Pese a su juventud –nació en 1984–, Gil Manzano atesora una intensa carrera en la que ya ha saboreado el cielo. Por eso es conocedor de que cuando más se sufre este acoso es en el fútbol alejado de la élite. «Desgraciadamente, cualquier árbitro ha sufrido esas actitudes en algún momento de su carrera. Es especialmente difícil cuando empiezas a arbitrar, en la base. Por eso, hay que estar muy cerca con esos chavales que empiezan en el arbitraje. En categoría profesional es más fácil abstraerse y estar concentrado en el partido. Sucede en cualquier categoría y en cualquier campo de fútbol. Pero con los árbitros más jóvenes y en campos con menos recursos se vuelve todo mucho más difícil», observa el juez internacional.

Ampliar Jesús Gil Manzano, colegiado extremeño de Primera División. HOY

Gil Manzano entiende que esta iniciativa de la FExF es muy acertada porque hay que visibilizar el problema, que no se consienta como algo normal a lo que hay que acostumbrarse. Como sucede en la mayoría de los problemas sociales, al final todo se trata de educación. Para nuestro colegiado de referencia es «fundamental» y añade que se debe educar desde bien pequeños en el «respeto». También a la figura del árbitro ya que es un deportista más sobre el terreno de juego y en algunos casos profesional y muy preparado.

En el segundo vídeo, subido a las redes este viernes, Pablo Platero es el encargado de lanzar un mensaje de sensibilización. «Las agresiones verbales son intolerables y deberían desaparecer de una vez por todas de nuestros campos de fútbol. Las personas que van a descargar su ira quedan en evidencia ellas mismas. El insulto dice muy poco de ti», advierte el jugador del Coria.

Pedro Rocha apuesta por la educación

Jesús Gil no pierde la esperanza en que algún día veamos y escuchemos un fútbol sin insultos y anima a todos a trabajar en ese sentido. También el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Pedro Rocha. «Tenemos que acercarnos lo máximo posible a ello. Es nuestra obligación como Federación. Tenemos un número importantísimo de licencias, muchas de ellas de menores de edad. Es importante salvaguardar los valores asociados al deporte, y los insultos representan todo lo contrario a esos valores», contesta el máximo dirigente federativo regional cuestionado por este periódico sobre la posibilidad de un deporte rey libre de ofensas y agravios.

Pedro Rocha coincide con Gil Manzano en que la educación es capital como herramienta defensiva ante actos vejatorios que nada tienen que ver con los valores deportivos. Además, las nuevas tecnologías de la información ayudan en este importante cometido. «Evidentemente es un tema en el que tenemos que incidir y ser constantes. Para combatir los insultos tenemos que ir a la raíz del problema, que es la educación desde la infancia. Por eso hacemos estas campañas en redes sociales, porque hoy en día es el camino más directo para llegar a los jóvenes», sopesa Pedro Rocha, vicepresidente también de la Federación Española. Tal vez algún día no sean necesarias. Mientras tanto, será una guerra con sentido.