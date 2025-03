Guardiola: «La puerta del Barça está cerrada» El entrenador catalan también destacó que lo ha pasado con Xavi no es culpa suya

En una rueda de prensa desde el Empordà Golf Club, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, abordó una amplia gama de temas relacionados con el Barcelona, ofreciendo una visión detallada y reflexiva sobre cada uno de ellos.

En primer lugar, Guardiola fue categórico al descartar cualquier posibilidad de regresar al banquillo del Barça, afirmando que la puerta está cerrada para él: «La puerta a volver a entrenar el Barça está cerrada. Soy demasiado mayor». Esta declaración dejó claro que su ciclo en el club catalán ha concluido y que está completamente comprometido con su proyecto en el Manchester City.

Al hablar sobre la salida de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona, Guardiola se defendió de cualquier implicación en el proceso, señalando que ha estado fuera del club durante más de una década y que no es responsable de lo que sucede en él: «Lo que es seguro es que no es mi culpa. Llevo 12 años fuera del Barça. No soy sospechoso de nada en este sentido».

Respecto al nuevo técnico del Barcelona, Hansi Flick, Guardiola expresó su apoyo y le deseó éxito en su nueva etapa, elogiando su trayectoria en el Bayern de Múnich: «Lo que hizo en el Bayern fue extraordinario. Lo ganó todo y cómo jugaron. Tiene experiencia internacional con la selección también. Que lo ayuden. Apoyo total a él y paso a paso». El estilo lo marcan «los jugadores que tienes» y en la plantilla del Barcelona hay futbolistas «muy buenos».

El Real Madrid, rival a batir

El entrenador del Manchester City no dudó en señalar al Real Madrid como el principal favorito para volver a ganar la Champions. «Con Mbappé o sin él, siempre son fuertes. Es el rival a batir en la Champions, no hay duda. Todos lo saben. Para todos los que venimos detrás, es una motivación intentar ganarles. El Madrid siempre ha sido muy fuerte y ahora añaden un jugador con mucha fuerza delante», afirmó.

En cuanto a los rumores de traspasos que involucran a jugadores del Manchester City y el Barcelona, Guardiola aclaró que no ha habido contactos oficiales entre los clubes por jugadores como Bernardo Silva y Joao Cancelo. Sin embargo, se mostró abierto a negociar la permanencia de Cancelo en el Barcelona si ambas partes llegan a un acuerdo: «Es una pregunta para Txiki (Begiristain). Lo que sea será lo mejor para todos. Nos sentaremos entre los clubes. Si no se llega a un acuerdo deberá volver pero si el jugador quiere quedarse aquí, se volverá a hacer». Pero, con Bernardo Silva fue más contundente para que siga el Manchester City: «Se ha hablado mucho pero jamás nos han llamado. El director deportivo del Barça nunca ha llamado. Es una joya de jugador y espero que se quede».

Además, Guardiola elogió a los jóvenes talentos de La Masía y alabó el trabajo realizado por el Girona esta temporada, deseando enfrentarse a ellos en la Champions League: «Me encantaría encontrarme al Girona en cuartos o semifinales de Champions. Tengo muchos amigos y mi hermano está dentro. Quizá no son conscientes de la locura que han hecho. Michel ha hecho una cosa extraordinaria. Los felicito, tienen un mérito enorme y seguro que harán los pasos para ser un equipo estable en primera».