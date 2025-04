Guadalupe Porras: «No recuerdo nada de esa jugada ni del partido»

La asistente extremeña Guadalupe Porras difícilmente olvidará el pasado 25 de febrero. En una acción del encuentro de Primera División que enfrentaba al Granada y ... al Athletic de Bilbao en el estadio Los Cármenes sufrió un accidente con un operador de cámara de televisión cuando cambiaba el sentido de su carrera en dirección al centro del campo.

El impacto provocó su caída y le causó una herida profusa en la frente. «No recuerdo nada de esa jugada ni tampoco del partido», narra en un vídeo que ha publicado la Federación Española de Fútbol con motivo de su regreso a los terrenos de juego tras un proceso arduo de recuperación. «Es como haber tenido una pesadilla, tener un pensamiento muy lejano».

La trencilla fue evacuada al hospital, donde fue operada por un cirujano plástico, «al levantar la gasa me dijo: ‘Guadalupe, siento decirte que va a ser más de lo que a mí me gustaría, creía que te iba a dar menos puntos’; al final fueron 25». A partir de ahí empezó un proceso complejo a varios niveles, «verte que estás al máximo nivel y por algo ajeno a mí perderme la competición es muy duro», relata. El médico que la atendió le advirtió de que las siguientes horas serían demoledoras para ella: «me dijo: ‘mañana no te vas a ir porque te vas a levantar peor, pero en dos días, cuando llegue el martes y el miércoles, vas a estar destrozada». Y no se equivocaba.

Admite que ha precisado ayuda profesional para afrontar el golpe anímico y superar el shock, «fue muy desagradable, he necesitado tiempo para asimilar todo lo que ha pasado». Afortunadamente ya ve la luz al final del túnel y se encuentra entrenando a pleno rendimiento para volver a coger el banderín y regresar a la máxima competición.

La parte positiva de todo lo ocurrido es que el incidente ha motivado que se decida cambiar el protocolo para que una situación de esas características no vuelva a producirse: «en ese aspecto estoy muy contenta porque no va a volver a pasar, el cámara no va a a poder atravesar la línea de banda y tendrá que rodear la línea de fondo para hacer su trabajo».

Cuenta que se sintió profundamente abrumada por todas las muestras de cariño recibidas en uno de sus momentos más complicados como profesional, «impacta mucho ver que tienes 600 mensajes en el teléfono y llamadas perdidas, no solo del CTA, también de la UEFA, de la FIFA, de gente de todo el mundo, porque las imágenes dieron la vuelta al mundo. Me he sentido muy arropada».

Guadalupe Porras se emociona cuando le muestran un vídeo que le enviaron en aquel momento sus compañeras del gremio arbitral mandándole ánimos, «no me lo esperaba, me siento orgullosa de formar parte de este colectivo, no tengo palabras de agradecimiento».