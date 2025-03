Guadalupe Porras, en el partido inaugural de la Eurocopa femenina

Redacción Badajoz Martes, 5 de julio 2022, 21:52 Comenta Compartir

La árbitra española Marta Huerta pitará el partido inaugural de la Eurocopa este miércoles (21.00 horas) entre Inglaterra y Austria, y estará acompañada en la banda por la juez de línea extremeña Guadalupe Porras, mientras que José María Sánchez Martínez y Guillermo Cuadra Fernández están designados como árbitros de VAR y AVAR respectivamente, según informa la RFEF en un comunicado.

Inglaterra, ejerciendo como local, y Austria se medirán en el partido inaugural de la Eurocopa femenina 2022 en Old Trafford. Y en ese escenario estará presente impartiendo justicia la árbitra española Marta Huerta de Aza, que no solo hace historia siendo la primera colegiada nacional en ser árbitra principal en una Eurocopa, sino que además se estrenará en el primer encuentro del torneo. Y lo hará en el mítico estadio de Old Trafford, con capacidad para 74.140 y donde se espera un récord de asistencia en una Eurocopa Femenina.

Huerta de Aza, además, estará acompañada en la banda por Guadalupe Porras, mientras que otros dos españoles, José María Sánchez Martínez y Guillermo Cuadra Fernández, están designados como árbitros de VAR y AVAR respectivamente.

No solo la selección española centra los focos en este gran evento, sino que el estamento arbitral también ha dado dos pasos adelante, como se demuestra con esta importante designación tanto para Huerta de Aza como para Guadalupe Porras.

También ambas están preseleccionadas por FIFA para estar en el próximo Campeonato del Mundo Femenino Absoluto de Australia y Nueva Zelanda, que tendrá lugar el próximo verano de 2023 y que de darse finalmente este hecho será otra barrera que derribe el arbitraje español. Una muestra más del apoyo al arbitraje femenino español por parte del Comité Técnico de Árbitros, que preside Luis Medina Cantalejo, y de la RFEF, ya que se incrementan las ventanas para que crezca el arbitraje femenino profesional y se fomente la cantera de colegiadas