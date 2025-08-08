El Grupo López Bolaños y el Jerez, en el grupo 4
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:22
El Grupo López Bolaños FS y el Jerez FS ya conocen a sus rivales para la temporada 2025/26, que dará comienzo el 13 de ... septiembre. Ambos representantes extremeños militarán en el grupo 4 y se medirán a T. Cartón Balandín-Villaba, AD Alcorcón FS El Acebo, Supraglass Unión Tres Cantos FS, EFS Ciudad de Torrejón, CDB Rivas Futsal, Movistar Inter B, El Álamo FS, CD Sporting La Nucía, CD Albacete FS, Soliss AD Bargas, CD Cobisa FS, GH Distribución Moral FS, CDB Talavera FS y FS Vivocuenca.
