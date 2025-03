Gran triunfo infantil extremeño para soñar con la Fase Final Plata

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 12 de febrero 2023, 08:10 Comenta Compartir

Los infantiles extremeños cosecharon una merecida victoria (1-2) ante Islas Baleares en el segundo partido de la Fase Plata del Campeonato de España Infantil y Cadete que se disputó en el Municipal Gutiérrez Amérigo de Chipiona.

El triunfo de los pupilos de Juan Pedro Sánchez se quedó incluso corto. Extremadura se puso pronto por delante gracias a un gol de Antonio José Sevillano en el minuto 5. El jugador azuagueño aprovechó una cesión al portero para robar el balón y terminar chutando a puerta vacía. El propio Antonio José protagonizó varias acciones de peligro con las que pudo ampliar el marcador. La mejor de ellas fue un uno contra uno que el meta balear detuvo con una gran parada. El primer tiempo, sin embargo, concluyó con empate a uno después de que los baleares igualaran la contienda en el 28 con un tanto de Aitor.

Extremadura no titubeó y comenzó la segunda parte dejando claras sus intenciones con una ocasión muy clara de Rubén. El futbolista de Pueblonuevo volvió a tener el segundo tanto extremeño con una volea a bocajarro que también se escapó por los pelos. Y a base de insistencia, llegó al premio para Rubén, que en el 63 remató en el primer palo un córner ejecutado por Santi Amaro. Este domingo, la Fase Plata se cerrará con los duelos Extremadura-Ceuta en categoría Sub 14 y Extremadura-Comunidad Valenciana en Sub 16.

Parálisis cerebral

Por otro lado, la FExF informó ayer de que la selección extremeña de parálisis cerebral cayó 3-1 ante el Fundación Oportunidad en su estreno en la Liga Nacional de Eibar. Hoy juega ante el Tenerife.