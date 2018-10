SEGUNDA FEMENINA Goleada del Santa Teresa al Extremadura y victoria cacereña La capitana del Santa Teresa Estefa perseguida por dos jugadoras del Extremadura. :: SANTA TERESA REDACCIÓN Lunes, 22 octubre 2018, 12:55

BADAJOZ. Nuevos tres puntos del Liberbank Santa Teresa Badajoz en su visita al Extremadura UD en Almendralejo por 0-4 que le deja colíder junto al CFF Cáceres tras el empate del Granada. Los goles de Estefa, Belén, Nayadet y Alicia dieron la victoria a las pacenses en un partido donde ambos equipos posaron con una pancarta con el lema 'No al Racismo. No a la Violencia' y las locales con un pañuelo rosa con motivo del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.

En la primera parte no hubo un dominador claro, con escasas llegadas de peligro a ambas porterías. Pasados los 20 de juego el Extremadura lo intentaba con un remate tras un saque de esquina que no encontraba portería. A la media hora Estefa probaba con un disparo desde fuera del área y después Mireya no llegaba a un centro de Belén. En el 39 llegaba el primer gol del partido con una gran acción de de Estefa, que robaba en el centro del campo, avanzaba y remataba con un potente disparo para hacer el 0-1 con el que se llegaba al descanso.

En la reanudación el conjunto pacense se mostraba más ofensivo. En el 49 Belén disparaba a las manos de la guardameta y en el 56' la delantera extremeña anotaba el segundo gol de la tarde recogiendo una gran asistencia de Estefa para rematar a puerta.

En la jugada posterior Belén era derribada en la frontal y Nayadet anotaba su primer gol de la temporada en el 57 con un magistral lanzamiento de falta que se colaba por la escuadra para hacer el 0-3. En el 73 Alicia Jaén sentenciaba el partido rematando por encima de la portera un buen centro de Irene Martínez.

El partido finalizaba con el resultado de 0-4 y el equipo se hacía con tres nuevos puntos para seguir en lo más alto de la tabla. El próximo fin de semana el equipo recibirá en las IDM El Vivero al Córdoba CF, que esta jornada empataba 0-0 ante Granada CF.

El CFF Cáceres goleó al Luis de Camôens de Ceuta por 5-0, también con una camiseta rosa por el señalado día. El cuadro cacereño sigue de colíder, con los goles de Ana, Elsa y el 'hat-trick' de Sara. La semana que viene visitará a uno de los favoritos, el Granada, que con su empate en Córdoba se ha descolgado del liderato.

El equipo cacereño comenzó muy frío el partido, con dominio, pero no logrando ocasiones claras. Pero a partir del minuto 25 de partido cambió todo, con una ocasión clara local. Pero a la segunda ya perforó la defensa ceutí. Gracias a una gran jugada colectiva, que la jugadora chilena Ana empujaba el balón a puerta cerrada. Logró abrir el marcador, y se malograron varias ocasiones de gol, entre ellas un mano a mano de Sata y otro disparo de Selene. Al descanso se legó con la victoria mínima para las cacereñas. Con los cambios, el CFF Cáceres le impuso un mayor ritmo al partido, siendo dueño y señor por completo. El 2-0 lo logró Elsa de remate de cabeza en un córner en el minuto 61. Y a partir de ahí llegaría el festival de Sata con un 'hat-trick', a cada cual de mayor factura en el 61, 81 y 84. Pudo ser más amplia la victoria cacereña, con varias ocasiones que tuvieron las delanteras. El equipo ceutí solo disparó una vez entre los 3 palos y fue cuando el marcador ya señalaba el 5-0.

El CF Femenino Cáceres sigue de colíder. La semana que viene se medirá con el favorito de la categoría, que ahora ha caído al tercer lugar, el Granada, en tierras granadinas.

En otros partidos con representantes extremeños, el CP San Miguel cayó en feudo propio ante el Pozoalbense por 0-4, al igual que el EF Peña El Valle 0-5 con el Huelva B; el Castuera logró el empate ante el Málaga en casa 1-1.