El Gobierno, sobre la equidistancia de Unai Simón: «Esto va de ser racista o de no serlo» «Los mensajes tibios no tienen cabida, hay quedar siempre el más contundente y dar un ejemplo», sentenció Elma Sainz, titular de Inclusión en un acto con LaLiga y Javier Tebas

I. A. G. Viernes, 28 de junio 2024, 15:14 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

El Gobierno ha hecho una llamada «a la responsabilidad» al conjunto de la sociedad contra el racismo durante la presentación del balance de una campaña frente a esta lacra en el deporte, en la que han colaborado conjuntamente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Con la ministra Elma Saiz a la cabeza y Javier Tebas, presidente de LaLiga, el acto incluyó una mesa redonda formada por Patricia García Rodríguez, exjugadora de rugby; Thaylor Lubanzadio, futbolista en activo y Cindy Lima, exjugadora de baloncesto. Los tres hablaron de cómo combatir el racismo y de cómo el deporte es un arma poderosa para ello.

Saiz fue cuestionada sobre las palabras de Unai Simón, portero de España en la Eurocopa, en una rueda de prensa reciente en la que pasó por encima del tema del racismo, afirmando que «los temas políticos hay que dejarlos a otras personas o entidades». Declaraciones por las que fue criticado en las redes sociales por su equidistancia: «Al final, es un tema político. Tenemos muchas veces tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos». Todo ello a raíz de unas palabras de Kylian Mbappé, reciente fichaje del Real Madrid, en la que el internacional por Francia animaba al pueblo galo a votar contra la extrema derecha en las próximas elecciones legislativas.

«Estas cuestiones nos competen a toda la sociedad en nuestro conjunto, y con ello me refiero a todas las personas. Esto va de ser racista o de no serlo. Los mensajes tibios no tienen cabida, hay quedar siempre el más contundente y dar un ejemplo», sentenció la titular de Inclusión, que fue al hilo de lo expresado por la expivot internacional española Cindy Lima: «No hay escala de grises. O eres racista o no lo eres. Cuando te callas, ayudas a que el racismo se cronifique».

Las palabras del jugador francés no encontraron reflejo en el entorno de la selección española concentrada en la Eurocopa. Ni Unai Simón ni tampoco Dani Carvajal se pronunciaron al respecto. «Al final en el momento en el que opinas un determinado bando te va a alabar y un determinado bando te va a criticar. Son insalvables esas opiniones. Yo como jugador me mantengo al margen de mi ideología política», dijo el lateral del Real Madrid, en una línea muy diferente a la expresada por otros deportitas en los últimos días como Ana Peleteiro, atleta gallega y actual campeona del triple salto. «Qué te voy a decir. Si hay una corriente fascista en Europa después de lo vivido en la II Guerra Mundial creo que los deportistas deben usar el altavoz para hablar sobre un tema preocupante. Mbappé está en su derecho de animar a los ciudadanos a votar», aseguró.

Durante el acto, donde LaLiga y el Ministerio de Inclusión firmaron un convenio para ceder el uso de MOOD (Monitor para la Observación del Odio en el Deporte) -la herramienta que monitoriza la conversación en redes sociales en España - Javier Tebas apuntó que España no es un país racista, aunque «es evidente» que hay conductas racistas. «Mientras haya un español o no español que se siente mal por insultos, hay racismo que hay que combatir. Los buenos no tenemos que permitir que los malos ganen y trivializar los insultos».