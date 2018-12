FÚTBOL Un gesto que define al fútbol base Los técnicos Alfonso Guarida y José Manuel Romero. :: MÉRIDA AD También en las edades de formación se dan acciones que ejemplifican, como la del técnico del Calamonte cadete que quitó a dos de sus jugadores al quedarse el rival con 9 por lesión M. G. MÉRIDA. Miércoles, 12 diciembre 2018, 08:27

Acostumbrados ya a ingerir lo más cruel del fútbol base, como las peleas entre padres, los insultos y amenazas a los árbitros que también se están formando, las abultadas goleadas sin sentido, el afán por imitar la competitividad que vemos por televisión en lugar de alimentar el hambre por aprender. pues resulta hasta purificador encontrar gestos como el que se dio en el Mérida C-ED Calamonte A cadete de esta última jornada de Liga. El octavo clasificado de la Segunda División Extremeña 'Grupo Centro' recibía en los Campos de la federación al líder invicto de su grupo. y en el descanso ya ganaba el Calamonte por 0-4.

Entonces el técnico de los emeritenses hizo todos los cambios permitidos y, al poco de comenzar la segunda parte, se le lesionaron dos futbolistas más. Y sin que nadie se lo pidiera o exigiese, el entrenador del Calamonte retiró a dos de sus jugadores para que el partido siguiera en igualdad numérica. Puede resultar una anécdota algo ligera y fútil, pero conviene contarla para mostrar lo que realmente significa esto del fútbol base. Si los medios recogemos toda la vergüenza que rodea al fútbol formativo con el objetivo de que no se vuelva a repetir, también estamos obligados a recoger justo lo contrario para instruir con el ejemplo.

«El Calamonte tiene un equipo impresionante para esta categoría en la que estamos, y ya en el minuto 24 íbamos perdiendo 0-4», relata José Manuel Romero, el técnico de los emeritenses. «Yo me paso todo el partido hablando con el entrenador rival. Incluso en el descanso le digo en tono distendido que no nos aprieten más. Y me dice que no me preocupe, que ha venido incluso con menos niños a jugar el partido. Ahí ya me demuestra el tipo de persona y de entrenador que es, porque (hablando mal) podría haberme reventado. Yo hago todos los cambios porque al ser el cadete C, mi ambición es que todos los niños jueguen y disfruten. Me da igual perder por 0-4 que por 0-8. Y veo al inicio de la segunda parte que quita un futbolista y no me percato por qué. Se lo pregunto y me dice que porque yo estoy jugando con uno menos, y le digo que se me han lesionado dos y como no tengo más cambios. E inmediatamente retira a otro para que estemos en igualdad numérica. Yo no lo conocía de antes, pero me queda marcado porque lo que ha hecho es de una grandeza enorme».

Guarida, técnico ejemplar

Ese técnico de una «grandeza enorme» es Alfonso Guarida, y esta es su tercera temporada al frente de un equipo de base en la ED Calamonte. «Es la primera vez que me pasa algo así», se explica el técnico calamonteño. «En mi primer año, cuando entrenaba en la Primera Autonómica cadete, éramos nosotros los que recibíamos ese tipo de goleadas. Fue un año complicado. Y esa temporada me enseñó que esto está muy mal estructurado, que hay demasiadas diferencias entre unos y otros equipos. Y lo que hacemos es hacerle daño al fútbol base y a los niños. Con esas goleadas, lo que conseguimos es que al año siguiente haya chavales que no quieran volver a jugar. Por eso, cuando me dí cuenta de la situación, le dije a dos de los míos que le comentaran al árbitro que estaban lesionados y que se saliesen».

Hubo incluso padres o espectadores en la grada que le recomendaron que no lo hiciera, pero Alfonso Guarida ni se lo pensó. «Algún padre le dijo que no lo hiciera porque yo, en su lugar, no lo haría», recuerda José Manuel Romero, el técnico del cadete del Mérida. «Me molestó que me juzgaran sin conocerme. No saben cómo trato y cómo actúo con los niños, porque al final esto es un deporte». «Pero bueno. padres buenos y padres menos buenos los hay en todos los equipos. Al final, con lo que hay que quedarse, es con lo positivo, que es lo más bonito de esto», recoge Alfonso Guarida. El partido acabó 0-7. ¿y?