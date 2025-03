Piqué intentó sin éxito recurrir al rey emérito para firmar con Arabia Saudí

Amador Gómez Madrid Martes, 19 de abril 2022, 13:58 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

Gerard Piqué quiso recurrir al rey emérito para que la Federación Española de Fútbol (FEF) firmase su contrato con Arabia Saudí para trasladar la Supercopa de España a ese país, que pagó 24 millones de euros de comisión al futbolista del Barcelona por la disputa del torneo durante seis años. Don Juan Carlos confirmó este martes que Piqué se puso en contacto con él para mantener una reunión en Abu Dabi y comprobar si había alguna posibilidad de que, dadas las buenas relaciones del monarca con Arabia Saudí, pudiese ayudar en la negociación llevada a cabo por el jugador catalán y la FEF.

Sin embargo, Juan Carlos I rechazó un encuentro con Piqué para involucrarse en el 'caso Supercopa'. «Venía (Piqué) a Abu Dabi a presentar su Copa Davis y le dije muy amablemente que no estaría aquí», respondió el rey emérito al futbolista y propietario de la empresa Kosmos, según aseguró el propio Juan Carlos I a través de un WhatsApp enviado este martes a 'Espejo Público'. «Susanna, desmiéntelo categóricamente», reclamó el emérito a Susanna Griso durante la emisión en directo del programa de Antena 3.

«Rubi, ¿crees que acercándonos al Rey... puede ayudar... que tiene muy buena relación con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes? Porque podemos entrar fácil. Yo sé que es... Tú, supongo que también puedes entrar... Pero creo que el Rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito, ¡eh!», le dijo Piqué al presidente de la FEF, Luis Rubiales, en un audio publicado este martes en exclusiva por 'El Confidencial'. «Uf, si nos saltamos desde la Federación al Gobierno... nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé», le respondió Rubiales a Piqué, a lo que el defensa azulgrana contestó: «Perfecto».

Posteriormente, Piqué volvió a ponerse en contacto con Rubiales para insistirle sobre una posible colaboración del rey emérito. «Nosotros no trabajamos para vosotros. Trabajamos para los saudíes. Entonces... Desde los saudíes queremos acercanos al Rey y lo hacemos nosotros», le aseguró Piqué a Rubiales, que confirmó al futbolista del Barça que quien debía llevar a cabo los contactos debía ser él. «Te encargas tú de esto», zanjó el máximo responsable de la FEF, organismo que cobró 40 millones de euros por parte de Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa.

Consciente de que más pronto que tarde saldría a la luz el audio en el que Piqué menciona al rey emérito durante sus conversaciones con Rubiales, el futbolista culé no negó la madrugada del martes que quiso que Juan Carlos I intercediese en las negociaciones entre la FEF y Arabia Saudí. «Me comentaron que hay un audio en el que hablo mencionando al rey emérito. No lo recuerdo, pero entendí que en aquel momento podía ayudarnos por sus contactos. Creo que era un tema de pagos, que no pagaban», comentó el central blaugrana durante su conferencia de prensa en Twitch, donde defendió la «legalidad» de su comisión e insistió en que «no hay conflicto de intereses» por ser futbolista del Barça y dueño de Kosmos y del Andorra, que actualmente es líder de su grupo en Primera RFEF.