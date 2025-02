De Gea, una leyenda que se va del Manchester United El portero mejor pagado del mundo anuncia con una carta de gratitud a los hinchas de Old Trafford que deja el club tras doce temporadas

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 8 de julio 2023, 16:06 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

Era algo que se podía prever desde que el guardameta terminó su contrato sin ser renovado en Old Trafford, pero la confirmación no tuvo lugar hasta este sábado, cuando David de Gea dio un paso al frente y anunció que deja el Manchester United después de 12 temporadas, 545 partidos y ocho títulos.

El excancerbero del Atlético de Madrid, no fichado en su momento por el Real Madrid solo porque se retrasó el fax más famoso de la historia, comunicó su sonada marcha de Mánchester a través de una carta abierta y de gratitud a los aficionados del United publicada en sus redes sociales.

«Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas», expresó De Gea.

«Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno», añadió el portero, sin aclarar cuál será su futuro. «Mánchester siempre estará en mi corazón, Mánchester me ha formado y nunca me dejará. Lo hemos visto todo», concluyó.

Existe cierta curiosidad para saber dónde jugará De Gea, todavía más que vigente porque 32 años son una edad excelente para un portero. Sin embargo, el problema del madrileño formado en Illescas (Toledo) puede ser encontrar un club capaz de pagarle los más de 20 millones al año que percibía en Mánchester. En un principio, el principal rumor sobre su próximo destino llega, cómo no, desde la emergente y multimillonaria Arabia Saudí. El motivo, el supuesto interés del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que De Gea ya coincidió en Old Trafford.

Atrás quedan meses de duras negociaciones entre el United y el portero formado en la cantera colchonera. Tras tensas negociaciones, De Gea accedió a renovar por un año aceptando una drástica reducción de sueldo, pero cuando todo parecía apalabrado finalmente los 'diablos rojos' se echaron para atrás con el argumento de que necesitaban que su portero titularísimo se bajase aún más sus emolumentos.

Onana, principal objetivo del United

Mientras, la situación del United en la portería se queda con bastantes dudas. Todo apunta a que el elegido para sustituir al español es el camerunés André Onana, guardameta del Inter que coincidió en el Ajax con Erik Ten Hag, hoy técnico del United. El problema reside en las altas pretensiones económicas del subcampeón de Europa.

Según Fabrizio Romano, los interistas habrían rechazado una primera oferta de 45 millones de euros, más cinco en variables, y exigen 60. Si no hubiese un acuerdo, informa el Daily Mail que aparecen opciones de otros españoles para guardar las porterías de Old Trafford. La segunda opción sería Robert Sánchez, que ha perdido protagonismo desde la llegada de De Zerbi, pero mantiene un buen cartel en la Premier. En principio, su coste sería de 35 millones bastante negociables.

David Raya, otro internacional español, también está hace tiempo en la agenda del United. El catalán quiere salir del Brentford, pero su club lo ha tasado en más de 40 millones de euros. Una cantidad exagerada que ya hizo retirarse de la puja al Tottenham y que al United también le parece excesiva.